陳同佳案從未髮夾彎 政院批港府玩政治遊戲

行政院會後記者會24日在新聞中心舉行，發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）（圖）表示，陳同佳案至今不斷見證中國的確是只有政治、沒有法治的國家，任由殺人嫌犯出獄不受任何限制，不負任何責任，根本不重視被害者、不重視人權。中央社記者王飛華攝 108年10月24日

（中央社記者顧荃、陳俊華台北24日電）陳同佳案掀起爭議，行政院發言人Kolas說，士林地檢署去年就通緝陳同佳，並且與港府溝通，希望透過司法互助讓陳同佳來台受審，從來沒有髮夾彎，現在強加帽子戴在台灣政府頭上，在玩政治遊戲的當然是香港政府。

港女命案凶嫌陳同佳23日出獄後一度傳出會搭機來台灣投案，但香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示陳同佳來台的時間點未定。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）上午出席行政院院會後記者會時表示，陳同佳案至今不斷見證中國的確是只有政治、沒有法治的國家，任由殺人嫌犯出獄不受任何限制，不負任何責任，根本不重視被害者、不重視人權。

Kolas表示，行政院副院長陳其邁這幾天針對此案密集召開跨部會會議，掌握最新動態，其中很重要的精神在於，台灣是主權獨立國家，當然對此案有司法管轄權，去年起就不斷要求港府以政府對政府的司法互助的機制合作，到現在立場還是沒變，希望可以政府對政府的司法互助機制，協調讓陳同佳來台灣，「香港不辦、台灣來辦」。

Kolas說，現在港府任由殺人嫌犯不必面對殺人罪的審判，這樣的狀況全世界都在看，接下來陳同佳要不要受審，香港政府要負絕對的責任。台灣一直都要辦陳同佳，只要港府願意透過司法互助機制合作，可以即刻解決這個問題。

Kolas指出，台灣的警察不能去香港抓人，已經不是台灣不辦或推託的問題，僵局不是台灣造成的。

藍營質疑政府在此案決策「髮夾彎」，她說，從去年開始士林地檢署就通緝陳同佳，並且與港府溝通，希望透過司法互助讓陳同佳來台受審，從來沒有髮夾彎，從來沒有彎過，現在強加帽子戴在台灣政府頭上，在玩政治遊戲、講政治語言的當然是香港政府。

對於外傳台灣已派員到香港押解陳同佳，法務部次長陳明堂表示，只要陳同佳到中華民國轄區內，警方會逮捕，檢方會準備好偵辦。目前聯絡窗口為刑事警察局跟港方聯繫，外界傳說警方已派人去香港，涉及偵查不公開，細節不便透露太多。

陳同佳去年在台灣殺害同為香港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳昨天出獄後，將協助他來台投案。陸委會日前透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

立法院內政委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

徐國勇會前受訪時重申，政府態度非常清楚，台灣跟香港都有管轄權，香港不辦就讓台灣來辦，港府任由殺人犯到處跑，「絕對不接受到台灣自由行」，將陳同佳繩之以法是國際上所有人都認為應該要有的司法正義。

徐國勇說，要將陳同佳帶回台灣偵辦，是因為港府不辦，所以把陳同佳逮捕來台，但陳同佳不合乎自首要件，才會有「被自首」的說法，「沒有自首的問題，只有逮捕」。他也強調，台灣從未限制陳嫌入境，而是要求以臨櫃申請。

聯訪過程中，有媒體記者提問時，質疑「睜眼說瞎話」，徐國勇回應「你講話客氣一點，問部長不要問什麼『睜眼說瞎話』」，成為上午立法院的意外插曲。（編輯：蘇志宗）1081024