更多編輯台推薦新聞：
一帶一路漫畫惹議 馬來西亞內政部正式查禁
國際

一帶一路漫畫惹議 馬來西亞內政部正式查禁

影片／烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀
國際

影片／烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，10月23日出獄。陳同佳表示，對不起社會，願意赴台「自首」。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首12/29

陳同佳案 蔡總統：政府處理立場沒髮夾彎問題

最新更新：2019/10/24 17:53
總統蔡英文（右）24日在桃園受訪表示，在「陳同佳案」沒「髮夾彎」問題，「我們的立場從頭到尾都很一致」，也呼籲港府，台灣願行使管轄權，但香港政府不能迴避提供必要協助責任。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年10月24日
總統蔡英文（右）24日在桃園受訪表示，在「陳同佳案」沒「髮夾彎」問題，「我們的立場從頭到尾都很一致」，也呼籲港府，台灣願行使管轄權，但香港政府不能迴避提供必要協助責任。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年10月24日

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）總統蔡英文今天表示，政府處理港女命案凶嫌陳同佳案沒有「髮夾彎」問題；「我們願意行使管轄權」，伸張本案司法正義，但香港政府不能迴避提供必要協助責任。

在香港「反送中」運動爆發4個多月後，當局23日從立法會撤回觸發這場運動的逃犯條例修訂草案；此外，大陸委員會主任委員陳明通稍早表示，已透過港府通知嫌犯，要投案就跟窗口聯絡，現在窗口建立好了，「歡迎他來投案」。

蔡總統下午在桃園市參加「總統蔡英文連任北部工業區後援會成立大會」，受到新北市、桃園支持者熱情歡迎，現場並高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。

蔡總統會後受訪表示，撤回條例不會根本性解決問題，問題根源在於香港人民憂心香港未來民主自由發展，還是要奉勸香港政府，誠懇跟人民對話，找出有效方法在香港實施民主制度，香港才會穩定。

陳同佳案部分，蔡總統說，「我們的立場從頭到尾都很一致」，台灣與香港都有管轄權，加害人、受害人是香港人，相關事證在香港，香港有相當地緣關係，「我們要問清楚香港究竟要不要行使他的管轄權」，顯然香港不願行使管轄權情況下，「當然要行使我們的管轄權」。

蔡總統表示，一再呼籲香港政府，案件加害人、受害人都是香港人，本於愛護香港人民與司法正義，香港本來就應提供相關司法協助。

此外，港媒報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，如果陳同佳到台灣，須獲公平合理審訊，不能成為「政治籌碼」。

「聽了這位先生這段時間的講話，很少看到有牧師講話這麼政治化」，蔡總統表示，整個案件處理過程都著眼在管轄權行使、伸張司法正義及維護司法主權，「我不知道他為什麼要這樣說」，可能對方有一定的政治思考。（編輯：李明宗）1081024

延伸閱讀
陳同佳案從未髮夾彎 政院批港府玩政治遊戲陳同佳案 吳敦義要蔡政府跟台港民眾道歉陳明通：已建立窗口 歡迎陳同佳投案
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報