陳同佳案 蔡總統：政府處理立場沒髮夾彎問題

總統蔡英文（右）24日在桃園受訪表示，在「陳同佳案」沒「髮夾彎」問題，「我們的立場從頭到尾都很一致」，也呼籲港府，台灣願行使管轄權，但香港政府不能迴避提供必要協助責任。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年10月24日

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）總統蔡英文今天表示，政府處理港女命案凶嫌陳同佳案沒有「髮夾彎」問題；「我們願意行使管轄權」，伸張本案司法正義，但香港政府不能迴避提供必要協助責任。

在香港「反送中」運動爆發4個多月後，當局23日從立法會撤回觸發這場運動的逃犯條例修訂草案；此外，大陸委員會主任委員陳明通稍早表示，已透過港府通知嫌犯，要投案就跟窗口聯絡，現在窗口建立好了，「歡迎他來投案」。

蔡總統下午在桃園市參加「總統蔡英文連任北部工業區後援會成立大會」，受到新北市、桃園支持者熱情歡迎，現場並高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。

蔡總統會後受訪表示，撤回條例不會根本性解決問題，問題根源在於香港人民憂心香港未來民主自由發展，還是要奉勸香港政府，誠懇跟人民對話，找出有效方法在香港實施民主制度，香港才會穩定。

陳同佳案部分，蔡總統說，「我們的立場從頭到尾都很一致」，台灣與香港都有管轄權，加害人、受害人是香港人，相關事證在香港，香港有相當地緣關係，「我們要問清楚香港究竟要不要行使他的管轄權」，顯然香港不願行使管轄權情況下，「當然要行使我們的管轄權」。

蔡總統表示，一再呼籲香港政府，案件加害人、受害人都是香港人，本於愛護香港人民與司法正義，香港本來就應提供相關司法協助。

此外，港媒報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，如果陳同佳到台灣，須獲公平合理審訊，不能成為「政治籌碼」。

「聽了這位先生這段時間的講話，很少看到有牧師講話這麼政治化」，蔡總統表示，整個案件處理過程都著眼在管轄權行使、伸張司法正義及維護司法主權，「我不知道他為什麼要這樣說」，可能對方有一定的政治思考。（編輯：李明宗）1081024