徐國勇9月接見管浩鳴後通報 國安會開會因應

（中央社記者劉世怡台北24日電）內政部長徐國勇今天說，9月底接見香港牧師管浩鳴後，因管談及陳同佳欲投案，他就拒絕再談，並通報陸委會。國安會9月30日召集各單位開會確立原則，台港須建立司法互助機制。

立法院內政委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

國民黨立法委員黃昭順詢問徐國勇何時見過昨天到香港監獄接陳同佳出獄的牧師管浩鳴？不知道管浩鳴是北京巿政協委員嗎？見面時做出什麼承諾？之後有跟其他單位通報或召開因應陳同佳投案的相關會議嗎？

徐國勇回答，接到總統府國策顧問黃承國來電，表示香港聖公會教省秘書長管浩鳴要來拜會，因此安排接見，接見時間為9月25日，當時不知管浩鳴為北京巿政協委員，管浩鳴談及陳同佳考慮要來台投案，他當場拒絕再談，他沒有給任何答覆或承諾。

徐國勇指出，後來得知管浩鳴有北京巿政協委員後，立即通知移民署進行註記，也陳報陸委會告知陳同佳可能來台投案，各相關單位後續有開會因應。

徐國勇說，管浩鳴後來還二次求見，但他直接拒絕。

陳明通則說，接獲徐國勇告知後，國安會香港小組在9月30日有開會研議，與會者包含陸委會、法務部等人員，確立重要原則，跨境犯罪須雙方（台港）政府合作，建立司法互助機制，後續各單位依各自業務去執行。

黃昭順認為國安會香港小組召集開會應不只一次，會議紀錄有向國人公開說明的必要。（編輯：張銘坤）1081024