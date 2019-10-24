鄭運鵬：監院應虛級化 不應設國家人權委員會

（中央社記者游凱翔台北24日電）立法院司法及法制委員會今天審查「監察院國家人權委員會組織法」草案，民進黨籍立委鄭運鵬反對國家人權委員會設在監院，並表示，監委遇有政治色彩的案子就成為「政治打手」，基於修憲困難，監院應逐步虛級化。

監察院秘書長傅孟融受訪回應，監察院依據憲法行使相關職權，若組織架構及職權等要進行調整，都必須經過修憲。

監察院會6月決議通過監察院國家人權委員會組織法草案、監察院組織法部分條文修正草案、監察院各委員會組織法部分條文修正草案，將於監察院下設置國家人權委員會。

立法院司法及法制委員會上午審查監察院國家人權委員會組織法草案，鄭運鵬一剛開始質詢時表示：「我反對國家人權委員會設置在監察院。」

鄭運鵬表示，監察院、考試院存在很奇怪，應該廢除，國家人權委員會不管設在司法院、立法院或行政院都可以，但絕對輪不到被現在政府視為憲政盲腸機構的監察院；他說，監委薪資都是部長級，監院預算超過9成都是人事費用，基於修憲困難，應虛級化。

不過，鄭運鵬也說，監察院近期還算有正面意義事件，就是將鹿窟事件調查報告交給促轉會；監察院沒有權限撤銷有罪判決還給當事人公道，最後仍必須由具法律權限的促轉會執行。（編輯：謝佳珍）1081024