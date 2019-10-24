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美對台F-16軍售案
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會9月5日通過特別條例，編列新台幣2500億元的特別預算採購。
美對台F-16軍售案
新聞專題
美對台F-16軍售案1/30

F-16V軍購條例草案 立院力拚29日三讀

最新更新：2019/10/24 19:05
新式戰機採購特別條例草案將於29日送院會處理，有望完成三讀。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
新式戰機採購特別條例草案將於29日送院會處理，有望完成三讀。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北24日電）針對台灣對美軍購66架F-16V戰機，立法院長蘇嘉全今天召集新式戰機採購特別條例草案的黨團協商；與會立委及官員討論後取得共識，全案將於29日送院會處理，有望完成三讀。

國防部長嚴德發在協商時也指出，已收到美方的發價書草案，一定會按照立院特別預算案規範行事，按照期程，將在2023年至2026年獲得66架戰機。

蘇嘉全召集朝野黨團協商的「新式戰機採購特別條例草案」共有6條條文，除草案第4條條文略做文字修正後達成共識，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定的限制。但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，以總預算方式編列。

其他5條條文，均照審查會意見通過；內容包括新式戰機採購，指主管機關與其所屬機關、部隊辦理經行政院核定的新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備的獲得、維修、研發、產製及訓練。施行期間部分，規定自公布日施行至民國115年12月31日止。

朝野黨團協商也通過國民黨、親民黨、時代力量黨團所提的4項附帶決議，其中包括要求國防部將這次採購的F-16V相關零組件，在中華民國生產並移轉關鍵技術，並在交機後內逐步成立F-16機隊亞洲維修中心等。

另外一項附帶決議則為，建請經濟部與國防部跨部會整合，積極與美方承商洽談相關零組件應在台生產製造與維修，以提升國內航太產業維修能量及料件供應鏈，進一步滿足機隊運作所需，提昇台灣航太科技水準，帶動國防產業發展與商機。

與會立委也就既有F-16戰機升級進度及工業合作洽談等議題提出詢問。嚴德發指出，既有戰機能在2023年如期、如質完成升級，現在也和美方洽談17項工合，盼我國成為亞太維修中心。

空軍日前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B（Block 20）升級為F-16V；首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地，同時空軍未來也將新增一個戰鬥聯隊，估計總人數將近千人。

此外，蘇嘉全今天也主持消防法修法的黨團協商，朝野黨團對於上次黨團協商有共識的條文並無意見，而是對於退避權、調查權的立法理由有所分歧，席間民進黨團總召柯建銘、時代力量黨團總召黃國昌更是爆發激烈口角。

蘇嘉全指出，上一次好不容易大家針對消防法的修正條文有共識，而這2個立法理由，請消防署擬適當文字跟各黨團溝通，處理本案的時候再做最後的協商，若協商不成，不會併條文表決，而是另外以提案處理。（編輯：蘇龍麒）1081024

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