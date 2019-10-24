國民黨不分區提名 洪秀柱：韓國瑜應有表達權

（中央社記者王承中台北24日電）國民黨主席吳敦義可望列不分區安全名單，前國民黨主席洪秀柱今天回應沒什麼不適合，但她表示，國民黨總統參選人韓國瑜應有表達意願的權利和機會，相信黨中央對於不分區名單的規劃應該會面面俱到，考慮到各方面的需求。

國民黨中常會日前通過不分區提名辦法，各界關注國民黨究竟會提出怎麼樣的不分區立委名單。外傳吳敦義可望列入不分區的安全名單內，競爭立法院長寶座，也有中常委力挺吳敦義應排不分區第二位。

吳敦義今天下午出席由陸配昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁主辦的「贏回2020總統大選、立法委員過半，婦女誓師團結大會」，幫國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨立委參選人拉票。面對媒體詢問是否排入不分區立委名單的第二位，吳敦義並未回應，隨即離去。

對於外傳吳敦義列不分區立委安全名單，稍早抵達會場的洪秀柱受訪表示，她認為沒什麼不適合。最重要的是，不管由誰擔任不分區，應從扮演的角色及未來發揮的功能來看，就看吳敦義要如何看待自己未來扮演的角色。

媒體詢問，不分區名單是否應考慮韓國瑜的意見。洪秀柱指出，她認為應該要，高雄市長韓國瑜既然是國民黨的總統參選人，應有表達意願的權利跟機會，相信黨中央對於不分區名單的規劃應該會面面俱到，考慮到各方面的需求。

媒體追問，目前吳敦義跟韓國瑜是否在爭不分區名單的主導權。洪秀柱表示，不用想得這麼複雜。不分區立委的提名總是希望提出社會大眾能夠接受，且對國民黨的未來有幫助的人選。

外傳國民黨不分區立委的女性、新住民席次競爭激烈，勤彭蓁及中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕皆積極爭取，挑戰現任不分區新住民立委林麗蟬。

對於是否會列入國民黨不分區立委名單，勤彭蓁受訪表示，目前沒有聽到。媒體追問，若吳敦義邀請當不分區立委，是否會答應。勤彭蓁僅表示，不知道，沒有邀請。（編輯：郭萍英）1081024