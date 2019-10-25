蘇貞昌：開放山林會告知危險 民眾攀爬要自己負責

（中央社記者陳俊華台北25日電）行政院長蘇貞昌今天說，全面開放山林後，鼓勵民眾冒險探索，但民眾應自我衡量並做好準備，政府會告知民眾哪些地方比較危險，若民眾還要去攀爬，就要自己負責，政府不是媽寶政府。

蘇貞昌21日出席「向山致敬」記者會，宣布開放山林政策，除國安與生態保育區外，以全面開放為原則；行政院會昨天也通過國家賠償法修正草案，未來在山林或海域，若政府已提醒危險性，民眾仍冒險，將可免除或減輕國賠，法案後續送立院審議。

立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立委蔡適應質詢時詢問，行政院宣布開放山林後，如果有一些「媽寶」，明明政府說不能去的時候偏偏要去，浪費國家資源，是否考慮修國賠法。

蘇貞昌答詢時說，開放山林的5大政策，包括「開放、透明、服務、教育、責任」，以前什麼都要政府負最後責任，以至於各地方政府、各部會因為要負責任，所以最好都禁止。

蘇貞昌說，現在全面開放後，政府鼓勵民眾冒險探索，但民眾要自己衡量，並做好準備，自己有多少能力就爬多高，既然自己要冒險犯難，責任也要自主管理、負責。行政院已請金管會開發這方面的保險商品，政府負責告知民眾哪些地方比較危險，若民眾要去攀爬，也要自己負責，政府不是媽寶政府。

蘇貞昌表示，國賠法修法草案昨天已在行政院會通過，送到立法院後，希望立法院趕快讓它通過，整套機制都很完整。過去國賠法不清楚，以至於公務員很怕要負責，地方政府訂的自治條例很嚴，就是不讓民眾上山。

蘇貞昌指出，台灣土地面積有70%山林，鼓勵更多人親近山林，才是向山致敬；現在全面開放山林後，4年要用新台幣7億元整建山屋，並進一步開放可露營的地方，過去100多年來都是封山管制，現在態度完全改變，希望大家接近山林。（編輯：蘇志宗）1081025