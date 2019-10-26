協助中藥產業 蔡總統：推動中醫照護納入長照

（中央社記者郝雪卿台中26日電）尋求連任的總統蔡英文今天在出席全國中藥商後援會成立大會中致詞指出，將推動中醫照護納入長照體系，未來由政府出面解決相關法規問題，扶植中藥產業發展。

蔡總統今天出席在台中競選總部舉辦的「2020蔡英文總統連任全國中藥商後援會成立大會」，來自各縣市共22社團單位和超過600名中藥商代表出席相挺。現場由蔡總統授戰旗給各中藥商代表，而後援會也致贈中藥材連蕊和菜頭，象徵「總統連任好彩頭」。

對於有立委提倡把中藥元素放進長照體系中，蔡總統也表示贊同說，在老人家保養跟健康照顧中，讓中藥可以扮演相當的角色；未來國家也將投入更多資源在中藥產業發展和營運，讓中藥品質管理更完善，使消費者放心。

蔡總統也舉例說，今年6月她接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）時，還特別帶賈德納走訪迪化街的中藥行，讓賈德納大開眼界，她感謝中藥商的朋友，不只照顧了人民的健康，也幫忙她拚外交。

面對全球邁向高齡化，養生保健需求增加，蔡總統指出，這是一個龐大的市場，政府會協助中藥產業提升競爭力，協助解決法規問題，幫中藥商朋友打開國際市場締造更多商機。同時，衛福部先前擬定的中醫藥發展法草案，則是從法規制度面來促進中藥產業的發展，鼓勵創新、研發，成為國家級的產業輔導計畫、培育完善的專業人才。

蔡總統也請託大家說，她帶領的執政團隊真的做了很多事情，雖然剛開始有些手忙腳亂，如今已為台灣打下基礎，不畏艱難尋求解決辦法，請再給他們團隊4年。選戰進入最後階段，很多抹黑、假消息及假新聞都會出現，請大家做謠言澄清者，加入她的Line及臉書都可以獲得即時澄清。（編輯：謝雅竹）1081026