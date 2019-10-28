柯文哲：民進黨治國不怎樣 選舉還是一流

台北市長柯文哲（圖）28日在台北市政府，出席2019台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，圖為柯文哲致詞。中央社記者裴禛攝 108年10月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）隨著選戰逼近，民進黨與民眾黨幾乎日日交鋒。民眾黨主席柯文哲今天說，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」，並指考第一名的條件是第二名考差，但不是偷走第二名的橡皮擦或拿走鉛筆。

台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲上午出席2019台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，並接受媒體訪問，談論明年總統暨立委選舉相關議題。

面對第三勢力來勢洶洶，民進黨立委席次可能下修，台北市更要保住2席立委以及合作的1席；而隨著選舉時程接近，民進黨與民眾黨交火更是日益頻繁，立委李俊俋直言，民眾黨沒有提出政策與理念。

柯文哲說，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」，指自己曾研究過2016年選舉民調，當時時代力量在投票前一週還有14%至16%，選完剩下6%，儘管不喜歡選舉這種專業，但有時還是滿欽佩的。

對於民進黨批評，他則說，「有時候認真做事，選民自然會支持；你不認真做事，每天攻擊別人」，指考第一名條件是第二名考得比較差，但不能偷走第二名的橡皮擦或拿走鉛筆，導致第二名考不好。

他說，民眾黨慢慢會推出政策，「這國家需要的是導正」，並舉台灣與新加坡相較，認為台灣人並沒有比新加坡人笨與不努力，所以必須承認，台灣在過去20年來不進步的原因是內耗，「是非對錯大家都曉得，可是常常就是對的事情沒有人做，錯的事情一直在做」。

針對海選不分區立委，柯文哲說，43人全部面試完後，經過討論，會再與現有的人做綜合考量，排序也能調整，會共同討論。

而鴻海創辦人郭台銘的「郭家軍」、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、永齡基金會顧問郭昕宜及苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺表態不選，柯文哲說，「絕對跟我無關」，指最大關說力量不是來自他，而是藍營的請託。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜幾乎一天一政見，柯文哲認為，「有時候不要講，反而民調會比較高」。（編輯：張銘坤）1081028