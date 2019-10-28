陳學聖控總統論文自我抄襲 府：鬧劇應到此為止

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統府今天說，國民黨立委陳學聖誣指總統蔡英文多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於「政大法學評論」，實在是「指鹿為馬」，這場鬧劇已令多數民眾感到厭煩，應該到此為止。

總統府指出，陳學聖上午於立法院教育委員會審查教育部預算時，藉言論免責權誣指總統多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於「政大法學評論」等期刊。

總統府說，將未經發表的博士論文投稿需審查的期刊或專書並獲刊登，本來就是學界普遍做法，這不僅代表研究成果獲得肯定，也是對研究者對該學術領域的貢獻。

總統府表示，博士論文若沒有以期刊論文發表過，都屬於未發表的學術成果，大多數學者都會將博士論文投稿審查以期刊或專書方式正式發表。陳學聖以不相干案例濫指總統是「抄襲自己已經發表過的期刊論文」，實在是「指鹿為馬」。

總統府說，陳學聖繼以大學校務基金預算威脅校長表態後，今天再用「自我抄襲」的莫須有理由，藉審查年度教育預算，要脅教育部進行所謂「處理」，是干預大學、學術自主，以預算綁架教育的最壞示範。對此，府方表達高度遺憾。

總統府表示，對蔡總統學歷及論文指控的鬧劇，包括指控者的政治企圖，已經令多數民眾感到厭煩，再次呼籲「這場鬧劇應該到此為止」。（編輯：蘇志宗）1081028