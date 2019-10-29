不明光點射向韓國瑜 隨扈密錄器光源被誤按造成

國民黨總統參選人韓國瑜（前左2）的「傾聽之旅」來到彰化，29日在黨籍立委參選人柯呈枋（右）等人陪同下，前往台灣優格餅乾學院觀光工廠參觀，並參與餅乾DIY課程，學習如何做餅乾。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年10月29日

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」今天來到彰化，韓國瑜在秀水鄉玉陵宮參拜時，有民眾發現韓國瑜身上有不明光點，但警方調查發現，是韓的隨扈密錄器光源被民眾誤按造成。

中國國民黨總統參選人韓國瑜的「傾聽之旅」在國民黨籍立法委員柯呈枋、彰化縣副縣長洪榮章及國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉等人陪同下，前往玉陵宮、台灣優格餅乾學院觀光工廠及和美黃昏市場等地拜票，尋求支持；彰化縣長王惠美因縣府開會，沒有隨行。

韓國瑜在玉陵宮參拜時，有民眾發現韓國瑜身上出現不明的紅色光點。負責維安的彰化警方獲報展開調查後，發現是誤會一場。

彰化縣警察局發出新聞稿指出，經鹿港警分局過濾蒐證影帶後，發現韓國瑜一名便衣隨扈人員身上的密錄器，由於現場人潮擁擠，被民眾誤按到輔助光源鈕，因此投射在韓國瑜的身上，誤會一場。

韓國瑜隨後前往台灣優格餅乾學院觀光工廠參觀，韓國瑜在柯呈枋等人陪同下，了解餅乾的生產過程，也參加觀光工廠的餅乾DIY課程，學習如何做餅乾。

韓國瑜另前往和美黃昏市場掃街拜票時，只有與在場的民眾握手，隨即搭車離開，並沒有進入市場與攤商民眾互動。（編輯：戴光育）1081029