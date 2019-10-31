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首頁 / 政治

台灣旅客赴土耳其電子簽 從單次增為多次入境

最新更新：2019/10/31 20:23

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）外交部今天表示，土耳其政府自26日起，改善給予台灣旅客電子簽證（e-visa）的待遇，由單次入境提升為多次入境；若符合申請要件，可免費獲發效期6個月、多次入境的電子簽證。

外交部晚間發布新聞稿表示，駐台北土耳其貿易辦事處30日通知外交部，土耳其政府自26日起，進一步改善給予台灣民眾電子簽證的待遇，由單次入境提升為多次入境。凡持用台灣普通護照的民眾，若符合申請要件，即可免費獲發效期6個月、多次入境、停留期限1個月的土國電子簽證；外交部對此表達歡迎。

為深化台土兩國人民交流往來，外交部指出，台灣與土耳其自民國102年5月15日起，開始實施互予落地簽證及電子簽證待遇，接續推動台土互免簽證費用，雙方人民往來有顯著成長。依據交通部觀光局統計資料，台灣每年約有9萬人次赴土耳其，土耳其已成為台灣民眾旅遊、洽商及中轉歐洲、非洲各國的熱門地點。

外交部表示，未來將秉持互利互惠原則，在台土兩國現有互信基礎上，持續提升台灣民眾的簽證待遇，並促進雙邊各領域合作交流，強化兩國實質友好關係。（編輯：林興盟）1081031

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