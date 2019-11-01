民眾黨參選人文宣同框蔡總統 民進黨籲立即撤除

（中央社記者溫貴香、葉臻台北1日電）民進黨今天表示，網路流傳民眾黨立委參選人李旻蔚與總統蔡英文合照，企圖誤導民眾，可能已涉犯公職人員選舉罷免法與刑法等相關刑事責任，呼籲李旻蔚團隊應立即撤除相關文宣品，民進黨唯一支持余天競選連任。

李旻蔚接受中央社記者訪問表示，文宣非她和團隊製作，經了解疑是支持總統蔡英文的民眾自行合成製作，「我的看板一張都還沒有掛出來」。

民進黨視為一級戰區的新北市全力防守現任9席立委連任，但近來新北市三重區選情出現重大變化，民進黨提名現任立委余天競選連任，但余天面臨無黨籍的李翁月娥、民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚脫黨代表台灣民眾黨參選，台灣維新黨也推派前鴻海新創事業「富夢網」營運長林泰龍角逐，變成四方角力。

民進黨今天發出聲明表示，近日有民眾向黨中央陳情指出，網路上流傳李旻蔚及總統蔡英文的文宣合照，李旻蔚的文宣物品企圖誤導民眾蔡總統的支持對象，可能已經涉犯公職人員選舉罷免法與刑法等相關刑事責任，呼籲李旻蔚團隊應立即撤除相關文宣品，以正視聽，維持選舉的格調。

民進黨表示，民進黨新北市黨部日前已經將李旻蔚脫黨並代表他黨參選一案送交評委會，全案正依照民進黨相關作業程序進行中。

民進黨嚴正聲明，余天是民進黨新北市第3選區立委參選提名人，也是蔡英文總統及民進黨全體於此區唯一支持的參選人。民進黨歡迎他黨立委參選人表態支持蔡英文總統連任，但不應出現不符事實，也未獲授權之相關文宣物品，企圖誤導民眾蔡英文總統的支持對象。

此外，余天上午也在臉書發文表示，擔心女兒化療吃不下，這幾天跑行程空檔就往月子中心跑，好在老天保佑，余苑綺雖然化療嘴破，還是很努力補充營養，讓他鬆了一口氣。

「女兒比我想像的還堅強，要我別擔心， 還反過來給我加油，這鼓勵聽來心很酸」，余天說，但他相信，父女會是彼此的力量。不管有多困難，一定會陪女兒一起走，也謝謝女兒給爸爸勇氣繼續努力，父女倆一起克服所有問題，誰都不能放棄，絕對要一起加油。

對於民進黨呼籲立即撤除相關文宣品，李旻蔚表示，很感謝民眾支持年輕人競選，還在思考要如何告知民眾，如果私自合成文宣恐觸法。她的文宣和看板已在製作，屆時會有她的照片，也會有和台灣民眾黨主席柯文哲的合照。（編輯：楊玫寧/謝佳珍）1081101