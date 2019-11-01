國民黨團下週餐敘邀吳敦義 曾銘宗：單純聚會

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席吳敦義將與國民黨立委餐敘，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，黨團每會期都固定聚會，這次因有人建議邀請黨中央長官，因此他特別邀了吳敦義，就只是場單純的聚會。

曾銘宗今天接受中央社記者訪問時表示，黨團在每個會期依照慣例都會邀請立委餐敘，原本安排在本會期前舉辦這場聚會，但立委們拚選戰非常忙碌，所以才推遲到下個星期舉辦。

曾銘宗也說，有人向他建議，這場餐會可以邀請黨中央長官與會，因此他特別邀請吳敦義與兩位副主席曾永權、郝龍斌與會。他否認餐會是由吳敦義發起，強調是黨團按照過往慣例所舉辦，每一位立委都是他親自打電話邀請。

由於國民黨目前正在進行不分區立委名單的提名作業，傳吳敦義可能列入名單中，這場餐會不免會讓外界解讀，是吳敦義要來向黨內立委尋求支持，但曾銘宗再次強調，餐會真的很單純，是由黨團發起，就是互相交流意見。

面對吳敦義擬列入國民黨不分區名單中，黨內目前仍有雜音，有立委私下表示，吳敦義不是不能列入，但要看所放位置，若是放在安全名單內，那觀感就不好，會讓人覺得吃相難看。

這位立委指出，若是將吳敦義放在安全與不安全之間，這對整體選情，甚至是吳敦義都是加分，因為這能夠讓外界感覺到主席在拚選舉，衝政黨票的決心，而不是待在安全名單中，等著這一席立委席次。（編輯：楊玫寧）1081101