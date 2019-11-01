韓國瑜拚整合 明台南合體朱立倫再北上同台妙天

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨總統參選人韓國瑜力拚黨內整合、藍軍歸隊，明天上午將出席台南立委參選人洪秀柱競選總部成立茶會，與前新北市長朱立倫合體；下午將北上出席國會政黨聯盟建黨週年大會，可望首度與國會黨主席悟覺妙天同台。

韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，從屏東一路向北，走訪台南、嘉義、雲林、彰化，今天則走訪桃園，為桃園立委參選人造勢。

韓國瑜明天將在台南出席洪秀柱競選總部成立茶會，朱立倫、吳敦義也將出席致詞。

根據主辦單位規劃，致詞順序為吳敦義、朱立倫、韓國瑜和洪秀柱，並由韓、朱、洪領唱大合唱，韓國瑜和朱立倫確定同台。

朱立倫日前指「韓朱配」是不存在的議題，近日又傳出朱立倫可望接競選總部主委，韓、朱明天互動被視為是否將「韓朱合」的指標。

前立法院長王金平也將出席洪秀柱競總成立茶會，只是根據王金平辦公室發出的採訪通知，王金平抵達的時間將視上一個行程而定，預計在中午前抵達。

王金平日前退出國民黨內總統初選，並堅持參選總統到底，一度更傳出要跟鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲「郭柯王」結盟角逐2020，王金平明天是否將與韓國瑜同台，格外引發關注。

韓國瑜結束台南行程後將北上，預計在下午4時30分出席在凱達格蘭大道舉辦的國會政黨聯盟建黨週年大會，首度與國會政黨聯盟主席悟覺妙天公開同台。

外傳悟覺妙天在國民黨黨內初選階段暗助韓國瑜，更是韓國瑜凱道造勢活動的幕後金主，妙天日前接受媒體訪問時也表態，總統大選將力挺韓國瑜。

韓國瑜2日則沒有安排公開行程，根據幕僚透露，韓國瑜安排私人拜會行程，也可能將與國政顧問團開會討論政見。（編輯：蘇志宗）1081101