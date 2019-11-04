韓粉直播媒體發稿區 徐國勇：對記者不尊重

內政部長徐國勇（前中）4日赴立法院備詢，會前被問及國民黨總統參選人韓國瑜支持者日前赴民進黨造勢活動，直播媒體發稿區惹議的看法時說，選舉期間記者很辛苦，若把記者趕稿當成「1450」網軍，對記者很不尊重，呼籲要尊重記者。中央社記者劉建邦攝 108年11月4日

（中央社記者劉建邦台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜支持者日前赴民進黨造勢活動，直播媒體發稿區。內政部長徐國勇今天說，選舉期間記者很辛苦，需要趕稿，把記者趕稿當成「1450」網軍，對記者很不尊重。

國民黨總統參選人韓國瑜的支持者2日晚間前往民進黨造勢活動，直播媒體發稿區惹出爭議。

立法院內政委員會上午召開「內政部主管109年度收支預算報告案」，徐國勇及內政部相關單位官員列席備詢。徐國勇會前接受聯訪時，做以上表示。

媒體詢問，關於韓國瑜支持者直播媒體發稿區的看法。徐國勇說，每次選舉，記者都很辛苦，需要趕稿、趕時間，若把記者趕稿當成「1450」網軍，對記者很不尊重，他呼籲，要尊重記者，相關人應該跟記者說，「不好意思」。

2020總統大選將至，國安局「安維7號」特勤成軍典禮將於7日舉行。針對「安維7號」相關內容，徐國勇表示，參選人登記結束後，維安由國安局接手，警政署會全力配合，有關總統維安勤務，警政署有信心完成相關任務。

至於太陽花學運判決出爐是否影響基層員警士氣，徐國勇指出，不會影響警界士氣，警方不會因個案懈怠，會盡全力維護社會治安、總統及立委選舉維安工作，而且從太陽花學運判決書來看，誰要負責誰要承擔責任，過去至今外界已討論很多；他重申，警察不會因個案對維安有所懈怠、退縮。

國民黨籍總統參選人韓國瑜妻子李佳芬3日到台中出席「佳芬講堂」，對韓國瑜提出學貸免息若發生呆帳，她表示，「政府就把它吃了吧」、「反正政府幾千億都浪費了」。

對此，徐國勇說，教育部等單位已對外回應，其實相關政策及措施，政府早就在施行。媒體追問，是否認為李佳芬干政，徐國勇指出，民眾心中自有公道，但應該要熟悉政策才提出，若貿然提出，就是不瞭解國家目前施政。（編輯：方沛清）1081104