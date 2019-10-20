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韓國瑜參選2020總統
高雄市長韓國瑜10月16日開始正式請假「全心全力投入總統大選」，他說，從南方出發，把溫暖和希望帶給全台灣。
韓國瑜參選2020總統
新聞專題
韓國瑜參選2020總統1/27

韓國瑜重新整隊 下鄉拚選舉開始節制韓粉

最新更新：2019/10/20 17:49
韓國瑜（中）正式請假投入2020選戰，下鄉之旅展現重新整隊企圖心，主動要求支持者勿鼓譟，從過去放任轉為主導。圖為韓國瑜17日到屏東縣萬巒豬腳街拜訪。（中央社檔案照片）
韓國瑜（中）正式請假投入2020選戰，下鄉之旅展現重新整隊企圖心，主動要求支持者勿鼓譟，從過去放任轉為主導。圖為韓國瑜17日到屏東縣萬巒豬腳街拜訪。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北20日電）韓國瑜正式請假投入2020選戰，下鄉之旅展現重新整隊、上緊發條企圖心。從過去的放任轉為主導，主動要求支持者勿鼓譟，韓出席的每場活動安排更為細膩準時，幕僚更是每天開會密集監控輿情，隨時準備危機處理。

韓國瑜陣營也開始細膩處理與國民黨內大老的關係，在台南造勢晚會上，安排與前總統馬英九、黨主席吳敦義一起大進場，更安排橋段串場，待馬、吳完全離場，韓國瑜才開始致詞，不讓對手有機會再次炒作黨內心結。

大選最後衝刺，韓國瑜傾聽之旅將一路向北橫掃，今天晚間將從台南抵達嘉義，一直到23日都將在嘉義爭取支持，24、25日則初步規劃走訪雲林，26日到訪澎湖，並在27日晚間北上出席青年座談會。

終於擺脫市政、國政兩頭燒處境的韓國瑜，一天最多跑10個行程、橫跨3縣市，急切想扭轉過去這段時間深陷黨內分裂、黑韓攻擊的劣勢，未來更計畫繞台灣3圈，強打庶民作風，擾動基層熱度。

國民黨總統參選人韓國瑜（左5）19日在台南造勢，並與黨主席吳敦義（左4）、前總統馬英九（右4）合體。（中央社檔案照片）
國民黨總統參選人韓國瑜（左5）19日在台南造勢，並與黨主席吳敦義（左4）、前總統馬英九（右4）合體。（中央社檔案照片）

除了支持者，韓國瑜身邊還有護衛隊，為韓國瑜開路，更有自發組成的戰旗隊，手拿大面旌旗跟在韓國瑜後面，搭配著「我現在要出征」歌曲，氣勢浩大；但這股熱度，能否反映在民調趨勢上，還有待觀察。

這一次傾聽之旅，從幾個層面可看出韓國瑜力拚止血，整隊並重新出發。

在議題設定上，韓國瑜不再只呼空泛口號，在南台灣強打一例一休、漁業三法、高鐵南延等，結合區域性，點出民進黨執政缺失。

雖然在一例一休議題上，韓國瑜一下說要廢、一下稱重新檢討，用字失準，但總統蔡英文親自回應此議題，成功將蔡總統逼上擂台，塑造藍綠對決情勢。

韓國瑜挾著韓粉成為藍營新共主，但這群狂熱的鐵粉就像是雙面刃，他們的護主心切，成中間選民遠離的原因之一。

在這一次的傾聽之旅中，韓國瑜從過去的放任，轉為掌握主控權，韓國瑜在宮廟前主動要求支持者勿鼓譟，在媒體聯訪時間，韓國瑜也一樣要求支持者安靜，方便媒體作業。

在與媒體的互動上，韓國瑜有別於以往總是自顧自的走，讓攝影記者、文字記者橫衝直撞，場面混亂，韓國瑜在某些場合，會請媒體先行，等喬好拍攝角度後，他再前進。

韓陣營也找來過去前黨主席洪秀柱的重要幕僚處理媒體事務，緊盯新聞輿情，當有不利韓國瑜的新聞角度，韓幕僚也適時與媒體溝通，並且進行背景說明，跟過往完全「放生」媒體的狀況不同。

國民黨主席吳敦義也派隨行幕僚、國民黨文傳會人員支援韓國瑜媒體團隊，人員到位。

在行程安排上，韓陣營此次也特別嚴謹，儘管一天跑10個行程，甚至需要橫跨縣市的行程，韓國瑜幾乎每場都準時，還提早到達，不讓外界有炒作遲到的空間。

韓國瑜經過九合一選戰，到現在成為總統參選人，韓的作風始終如一，強打庶民形象，令人印象深刻的是，在結束一場拜廟行程要離開時，韓國瑜不像傳統政治人物跟民眾揮手，而是拱手並向4個方向鞠躬致謝，展現親民作風。

2020大選回歸藍綠對決，雖韓國瑜仍處於劣勢，但能否扭轉頹勢，重掀韓流，勝負仍在未定之天。（編輯：林淑媛/趙蔚蘭）1081020

影片來源：韓國瑜官方頻道YouTube頻道延伸閱讀選戰分析／韓國瑜狂跑行程快攻 拋議題拉綠營上擂台韓馬吳展現團結 台南造勢一起大進場年輕族群支持度偏低 韓國瑜不擔心
地機族
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