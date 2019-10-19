韓馬吳展現團結 台南造勢一起大進場

（中央社記者余祥、溫貴香台南19日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天晚上在台南舉行與立委參選人聯合造勢。韓國瑜與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人一起大進場，展現大團結。

韓國瑜16日啟動全台傾聽之旅，今天第4天來到台南，晚間在水萍塭公園舉行與台南6席立委參選人的聯合造勢活動，主辦單位宣布有10萬人參加。

馬英九日前為韓國瑜站台時，韓國瑜在馬英九致詞時大進場，導致韓粉鼓譟噓馬。為避免這種情況再次發生，這一次韓國瑜與馬、吳一起大進場，並在台上與馬、吳、前黨主席洪秀柱等人擁抱，展現大團結。隨後依序由馬、吳、韓致詞，在馬、吳完全離場後，韓國瑜才開始致詞。

韓國瑜致詞時說，他身為總統參選人，真的很希望能夠讚美總統蔡英文，很希望身為國民是驕傲的事，有優秀的總統、行政團隊，帶領他們往前，但他實在找不到讚美的地方。

韓國瑜說，民進黨有這麼好的機會，當了總統、立委過半，人民要的不多，就是安居樂業，但他從台灣頭跑到台灣尾，沒有一個行業對台灣的未來有信心，每人都在擔心現在、害怕未來。

韓國瑜說，民進黨執政3年多，外交寸步難行，新南向政策一敗塗地，兩岸動盪不安，官員貪污腐敗，蔡總統的執政團隊讓台灣人民傷心難過。

韓國瑜向台南鄉親喊話，「夠了！你們挺民進黨已經夠了！」韓國瑜盼台南鄉親，這一次為自己選舉，自己支持自己一次，要用選票告訴所有台灣的政治人物，不認真的政黨必須下台，讓大家看見台南的改變，讓民進黨繼續做強大的反對黨。

韓國瑜說，國民黨執政時，也曾離人民越來越遠，忘記選民的託付，曾讓選民失望，人民因此用選票教訓國民黨，但若國民黨有機會重新站起來，保證會最謙虛、苦民所苦，不敢忘記人民託付。

馬英九致詞時說，總統蔡英文在國慶日說中華民國台灣是藍綠共識，但蔡總統在3年多前就職時宣示會遵守憲法，憲法中國家叫作中華民國，結果蔡總統卻說是中華民國台灣，為什麼總統可以改國名，違背國民的信賴，盼明年選民支持韓國瑜撥亂反正，讓台灣成為自由、民主、有尊嚴的國家。

吳敦義致詞時也說，國民黨唯一的目標就是韓國瑜選上總統，也要讓立法院過半，若沒有立法院的支持，政府等於掰咖，呼籲選民明年總統、立委、政黨3張選票都要投對、投準，讓中華民國屹立不搖。

活動約在將近8時結束，韓國瑜離場上車前遭到反對者丟雞蛋，不過並未打中韓國瑜。

2020總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄說，民主社會可以有不同意見，但不管任何人都不應該有暴力行為，我們譴責暴力，並希望警方偵辦查明。（編輯：蘇龍麒）1081019