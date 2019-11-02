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韓國瑜力拚藍軍歸隊 韓朱合有利整合氛圍

最新更新：2019/11/02 18:55
台南立委參選人洪秀柱（前右2）2日舉辦競選總部成立茶會，國民黨總統參選人韓國瑜（中）與前新北市長朱立倫（左3）同台，營造團結氣勢。中央社記者余祥攝　108年11月2日
台南立委參選人洪秀柱（前右2）2日舉辦競選總部成立茶會，國民黨總統參選人韓國瑜（中）與前新北市長朱立倫（左3）同台，營造團結氣勢。中央社記者余祥攝　108年11月2日

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜力拚藍軍歸隊，已獲得前總統馬英九、前國民黨主席連戰等黨內大老支持，今天則與前新北市長朱立倫合體。黨內人士分析，朱挺韓力道越強，勢必對新北市長侯友宜等地方諸侯歸隊有幫助。

韓國瑜自黨內初選結束後，黨內整合問題不斷，鴻海創辦人郭台銘一度打算脫黨參選總統，地方組織實力強的前立法院長王金平也始終堅持參選，不表態支持韓國瑜參選總統，加上菁英藍、知識藍出走，讓韓國瑜民調低迷。

韓國瑜陣營近日積極力拚黨內整合，知情人士表示，前國民黨主席連戰、吳伯雄等人一直大力在檯面下協調，連戰除允諾接任韓國瑜全國後援會總會長，更將在8日設英雄宴，號召歷任黨主席、黨內大老力挺韓國瑜，象徵藍軍歸隊。

知情人士也說，韓國瑜本人也放下身段，只要大家幫忙，韓都願盡力配合。

馬英九日前為韓國瑜站台時被韓粉噓下台，馬幕僚一度要馬不再為韓國瑜站台；不過，馬英九仍在韓國瑜請假拚大選的首場台南造勢南下輔選，更在國政論述上提供韓建議。

前新北市長朱立倫日前缺席韓國瑜新北造勢場，無論是韓朱配或競總主委一職，朱立倫皆未鬆口；親朱的新北市長侯友宜又多次公開拒接韓國瑜新北市競總主委，讓外界認為「韓朱合」進度停滯。

朱立倫今天南下與韓國瑜一起為台南立委參選人洪秀柱站台，親朱人士表示，若有機會與韓國瑜同台，朱立倫不會迴避，且朱早已全台為立委參選人輔選，也在各種場合呼籲大家支持韓國瑜，為韓拉抬選情，至於「位子」不是朱立倫的首要考量。

黨內人士分析，自郭台銘、王金平與台北市長柯文哲「郭柯王」結盟破局後，在此大環境下有利於韓國瑜進行黨內整合工作，國民黨是百年老店，雖然整合腳步慢，但終究會走向終點，目前黨內整合已達9成。

黨內人士認為，整合主要分為兩層面，一是指標性人物的整合，包括連戰、馬英九、朱立倫等人，目前黨內大老都已表態力挺，這部分較沒有問題。

另一層面則是基層的整合，包括地方諸侯像是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，還有地方派系及郭粉是否會回流等，這部分可能是韓陣營目前尚未整合完成的1成，仍須繼續努力。

黨內人士指出，朱立倫與韓國瑜台南合體，無論朱未來的位子是什麼，基本上都已經朝向「韓朱合」的方向前進，若朱挺韓的力道再更強，勢必也會牽動侯友宜等人的意向，為整合提供更有利的氛圍。（編輯：張良知）1081102

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