韓國瑜全國競總設高雄市 歷來總統大選首次

國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部確定設在國民黨高雄市黨部大樓，歷來總統大選首次有候選人將全國競總設在高雄。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄8日電）國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部確定位於三民區建國一路上的國民黨高雄市黨部大樓，這是歷次總統大選以來，首次有候選人將全國競總設在高雄。

另外，總統蔡英文尋求連任，高雄競選總部是全國第一個競總，預計16日下午4時舉行總部成立大會，同時舉辦大型造勢活動。目前這處位在鳳山區新建的競總已近完工，總部搭建工程緊鑼密鼓進行中。

蔡總統4年前的競選總部設在凹子底公園附近，這次地點鄰近高雄捷運橘線鳳山西站，高雄市議會後側重劃空地上，周邊空間寬闊，這個地點過去也是前市長陳菊連任的競總所在。

韓國瑜的全國競選總部和去年競選高雄市長時的競選總部同一處，不同的是總部的出入口，去年市長選舉競總出入口是建築的西面大門，這次總統選舉，全國競總改從東面大門進出。

如要舉辦大型造勢，這個地點附近沒適合空地，需封閉和平路與民族路之間的建國一路段。附近停車位也有限，大眾運輸僅有位在建國與凱國路口的公車站，距離最近的高捷文化中心站、高雄火車站都約一公里距離。

位於三民區建國一路上國民黨高雄市黨部大樓的韓國瑜競選辦公室，今天大樓外掛出韓國瑜的競選看板，宣告這裡就是韓國瑜全國總部所在。大看板畫面中只有韓國瑜個人照，沒有其他國民黨立委參選人。

韓國瑜競總表示，由於是全國競總「招牌」僅掛韓國瑜個人看板，如果與國民黨全國各選區提名的立委參選人合影恐會模糊焦點。高雄市國民黨立委參選人與韓國瑜聯合競選看板則放在市黨部入口處。（編輯：謝雅竹）1081108