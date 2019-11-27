李佳芬訪大馬 韓國瑜後援會成立席開130桌

（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬昨天出席馬來西亞韓國瑜後援會成立大會，現場有130桌、逾千人出席，較前一站印尼的出席人數多一倍。

李佳芬昨天抵達馬來西亞，先趕往馬來西亞中華大會堂總會大廈。在馬來西亞韓國瑜後援會會長、世界台灣商會聯合總會名譽監事長丁重誠等人陪同下，李佳芬參觀馬來西亞華人博物館的展覽，見證國父孫中山曾在馬來西亞留下的足跡。隨後在舞獅舞龍助陣下進入會場，受到現場130桌的出席者歡迎。

此時，台上大螢幕上打出「藍天再現 台灣Up 台灣安全 人民有錢」字幕。李佳芬在台上先獲贈凍蒜、包子與鳳梨，象徵韓國瑜能順利當選；後再獲贈對聯與名畫，代表出席者對韓國瑜的支持。

丁重誠在台上表示，原本預計席開60席，沒想到報名人數一直增加，最終倍增到130桌、約1300名台商與馬國民眾出席，這意味著有許多海外華人支持韓國瑜。

李佳芬致詞時表示，曾在今年3月與韓國瑜到馬國推銷高雄優質農產品，對馬國人民高度的熱情留下深刻印象。沒想到時隔幾個月，她意想不到換成總統參選人妻子的身分來到，希望民眾能繼續支持。

她說，在民進黨執政下，許多年輕人已經不懂自己的國家為何物，也讓中華民國的意義日漸式微。她在台上拉票時一度哽咽，呼籲有台灣戶籍的人士明年1月11日要回國投票給韓國瑜，並強調明年總統選舉將是「支持中華民國最重要的保衛戰」。

之後，全場貴賓一起上台與李佳芬高喊「凍蒜」。世界台灣商會聯合總會前總會長溫玉霞等其他出訪團成員陸續上台致詞，呼籲所有出席者支持韓國瑜。

馬台經貿協會創會會長陳榮立表示，下屆大選他希望台灣能選出一個愛中華民國、愛中華民族及愛文化傳統的好總統，帶領中華民國走入富強。

馬來西亞寶島婦女協會前總會長謝惠英表示，民進黨執政太讓人失望，讓她對台灣前景擔憂。明年總統選舉是很重要的保衛戰，她支持韓國瑜提出的「台灣安全，人民有錢」。

另外，新加坡外交部指出，新加坡不允許在國內進行他國的政治活動，包括政治宣傳和募款。李佳芬因此臨時取消新加坡行程，馬來西亞站結束後將直接飛回台北。

據現場相關人士透露，其他出訪團成員如國民黨籍台北市議員張斯綱、國民黨海外部主任郭昀光、國民黨文傳會副主委黃子哲及韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡等人將代表她前往新加坡，低調與當地華人接觸。（編輯：馮昭）1081127

中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬26日出席馬來西亞韓國瑜後援會成立活動，在舞獅舞龍助陣下進入會場，受到席開130桌的出席者歡迎。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年11月27日