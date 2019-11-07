無薪假由保險支付6成薪資 韓國瑜再拋勞動三箭

國民黨總統參選人韓國瑜（中）國政顧問團總召張善政（左）7日下午發布就保、勞退、勞保「勞動三箭」，將修法保障勞工在無薪假期間仍能獲保險支付投保薪資的6成。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥新竹縣7日電）韓國瑜國政顧問團總召張善政今天發布就保、勞退、勞保「勞動三箭」，將修法保障勞工在無薪假期間仍能獲得保險支付投保薪資的6成；政府同額補貼低薪青年勞工自提退休金；2年內編新台幣1000億元撥補勞保基金。

國民黨總統參選人韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，韓國瑜今天走訪新竹縣，上午安排參訪竹東世光教養院以及拙茁家園，關懷弱勢族群，下午則在新竹喜來登飯店與科技青年對談。

張善政下午也陪同韓國瑜與青年對談，並在會後接受媒體聯訪。針對低薪勞工議題，張善政發布韓國瑜的勞動三箭。

在就保方面，張善政說，現在很多中部傳統製造業都在放無薪假，未來他們將修改就業保險法，讓無薪假也可以被保障，無薪假期間損失的薪水由保險支付投保薪資的6成。

此外，國政顧問團也發布新聞稿補充，未來也將把自僱型工作者和獨立工作者納入就業保險制度，並修改就業保險給付規定，將申請第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為9個月。

在勞退方面，張善政提到，低薪勞工的薪水很難作為儲蓄，雖現在政府要求雇主每月提撥6%薪水到勞工「個人勞退專戶」，也開放勞工自提6%，但有93%的勞工沒有自提，可能是誘因不足。

張善政表示，他們設計誘因，針對35歲以下的低薪勞工，只要你願意提1%，政府就相對提1%，照顧勞工的退休生活；以上限6%、月薪3萬元為例，若勞工自提3%、每月900元，政府相對補貼900元，也就是政府一年補貼勞工達1萬800元。

在勞保方面，張善政說，蔡總統上任後說每年要撥補200億元到勞保基金，但現在一塊錢都沒提撥，只在明年預算中提200億元去補勞保基金的洞，根本杯水車薪。

張善政指出，若韓國瑜當選，他們準備在2021、2022年2年湊1000億元預算放到勞保基金中。

張善政說，一定會有人質疑錢哪裡來、不是國庫吃緊，但他們估算受惠勞工至少600萬到1000萬人，可以讓勞工安心在職場發揮；而1000億元當然不夠，勞保基金要趕快發揮投資績效，還有主權基金也要設法賺錢。

張善政表示，韓國瑜曾任北農總經理，他則在宏碁待了10年，他們兩人都在業界過，知道怎樣想辦法賺錢，但總統蔡英文、行政院長蘇貞昌完全不知道怎麼賺錢，國家預算不可能只靠稅收，應想辦法用活化資產去賺更多錢。（編輯：蘇志宗）1081107