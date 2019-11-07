韓國瑜拋千億撥補勞保 勞動部：做到才是重點

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政7日發布就保、勞退、勞保「勞動三箭」，勞動部次長林明裕（圖）對此表示，相關議題一直都有在研議中，務實作法應該是穩健地讓勞工權益得到保障。中央社記者吳欣紜攝 108年11月7日

（中央社記者吳欣紜台北7日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天拋出勞動三箭，包含2年內編新台幣1000億元撥補勞保基金等，勞動部今天說，編列預算撥補需要步驟、需要條件成熟，做得到才是重點。

韓國瑜國政顧問團總召張善政今天發布就保、勞退、勞保「勞動三箭」，將修法保障勞工在無薪假期間仍能獲得保險支付投保薪資的6成；政府同額補貼低薪青年勞工自提退休金；2年內編1000億元撥補勞保基金等。

對此，勞動部次長林明裕今天表示，這些議題一直都有在研議中，務實作法應該是穩健地讓勞工權益得到保障。

林明裕舉例，包含勞退基金、勞保、就保基金等的操作，政府一直持續幫勞工賺錢以穩定勞工老年經濟生活，對於相關改革政府也沒有遲緩，像是提出勞保改革法案等，而在法案還未審議完成前，目前作法就是用公務預算來支應勞保給付不足部分，先撥補200億元支應，政府是用比較務實的方法，在做得到的範圍下確保勞動權益。

林明裕表示，參選人不應用空話架構讓人民有錯覺，做得到才是重點，現在政府可以做到的像是改善基金配置、提高收益率等，對於勞保給付有支付不足，政府透過公務預算撥補，也會盡最後支付責任。

林明裕說，編列預算撥補需要步驟、需要條件成熟，政府會努力籌措預算照顧勞工，執政者也必須要負責任讓人民知道，這個錢是納稅人的錢、取之不易。

另外，針對韓國瑜所提政府同額補貼低薪青年勞工自提退休金部分，林明裕表示，照顧低薪邊際勞工生活，這議題外界一直都有研議，這屬於重大政策，必須謹慎評估，勞動部已經評估成熟，但還值得研究，像是用薪資條件照顧晚年經濟生活應該比較合理。

至於韓國瑜政見提到將把自僱型工作者和獨立工作者納入就業保險制度，林明裕表示，自營工作者自主性強，在失業認定上有困難；而將申請第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為9個月部分，林明裕說，對這方向不反對，但能夠做得到才是最重要的。（編輯：葉俐緯）1081107