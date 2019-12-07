朱立倫確定接任韓國瑜全國競選總部主委

新北市長侯友宜（圖）7日為國民黨籍新北市立委參選人林國春站台助選，受訪時被記者問及是否有機會「韓侯同框」，他僅笑而未答。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部8日成立，新北市長侯友宜將到場助選，依規劃時間韓國瑜有可能與前總統馬英九、侯友宜同框。市黨部表示，舞台搭好了，請外界拭目以待。

韓國瑜全國競選總部主委也確定由前新北市長朱立倫接任，韓國瑜將在明天下午的造勢活動正式宣布。

韓國瑜新北競選總部成立大會8日下午4時將在新北市板橋第二運動場舉行，今天下午已規劃周邊場地交通維護。中國國民黨新北市黨部晚間表示，會場內容納量為1萬餘人，但因附近交通便利，到場人數可能無法預估。

依市黨部採訪通知，韓國瑜新北競總成立大會出席貴賓包括國民黨主席吳敦義、馬英九、侯友宜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、台南市議員謝龍介等人。

國民黨新北市黨部主委李乾龍接受中央社記者訪問表示，韓國瑜明天下午先出席在板橋國小體育館舉辦的中央黨代表挺韓後援會、全國原住民後援會。依規劃將在明天下午4時許，韓國瑜會與馬英九大進場，並由馬英九、侯友宜、韓國瑜等人上台致詞，韓國瑜全程參與，計劃在下午5時前結束。

依新北市政府公布的侯友宜市政公開行程，8日僅上午參加獎學金頒獎、肺炎鏈球菌疫苗接種的行程。

在侯友宜私人行程部分，明天上午參加國民黨新北市第12選區（汐止區等）立委參選人李永萍汐止聯合競選總部成立大會，下午為國民黨桃園市第5選區（龍潭區、平鎮區）立委參選人呂玉玲平鎮競選總部成立大會助選，下午4時至4時50分將參與韓國瑜新北競總成立活動。

韓國瑜、侯友宜明天是否同框，李乾龍低調說，舞台建構好了，助選人員趕場時間來來去去，兩人是否真能同台同框，是大家的期待，但要靠大人的智慧，也請拭目以待。

有媒體報導，侯友宜若再不替韓國瑜助選，將涉及黨紀處分。對此，李乾龍指出，「完全沒有這回事」，侯友宜多次在助選場合高喊「韓國瑜凍蒜」比誰都大聲，外界不需見縫插針故意做文章。

侯友宜今天上午在永和區為尋求立委連任的林德福助選時，媒體追問明天是否會與韓國瑜同台同框。侯友宜回答，「會好好輔選、謝謝大家的關心、我會努力做好」。

侯友宜下午幫國民黨新北市第6選區（板橋區西區）立委參選人林國春站台時，再度被記者問到是否與韓國瑜同台。對此，侯友宜笑而未答。（編輯：戴光育）1081207

新北市長侯友宜（右）7日替國民黨籍新北市板橋西區立委參選人林國春（左）助選，強調彼此都是警察出身，信念一樣都是報效中華民國。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月7日