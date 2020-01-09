韓國瑜凱道造勢 支持者熱情旗海飄揚[影]

「韓國瑜競選總統全國後援總會」9日在總統府前凱達格蘭大道舉行「台灣安全 人民有錢–凱道勝利晚會」，國民黨總統候選人韓國瑜晚間將出席，大批支持者下午就到場等待。中央社記者裴禛攝 109年1月9日

（中央社記者余祥台北9日電）選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天在凱道舉辦造勢晚會，前總統馬英九、前副總統連戰、前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義到場力挺，15縣市長也將會現身，展現國民黨大團結。

韓國瑜陣營選前兩天在台北凱道舉行「台灣安全、人民有錢凱道勝利晚會」，由知名藝人沈玉琳、利菁擔任主持人。

晚會在下午5時才正式開始，不過，下午4時20分左右，主辦單位就已經宣布現場破10萬人，站在第一排的支持者表示，他們在上午9時就抵達凱道；稍早主辦單位宣布破20萬人，凱道一片旗海飄揚。

馬英九、連戰、吳敦義等人都將到場力挺，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等15個縣市長也將合體展現團結，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫也將為韓國瑜助講。

韓國瑜將在晚間8時50分左右壓軸上台致詞，並帶領大合唱。（編輯：紀淑芳）1090109

「台灣安全 人民有錢–凱道勝利晚會」9日傍晚5時起在總統府前凱達格蘭大道登場，現場下午就聚集大批熱情支持者，期待晚間國民黨總統候選人韓國瑜現身。中央社記者裴禛攝 109年1月9日