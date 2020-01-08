選戰倒數48小時 蔡回防北台灣韓凱道造勢

9日選戰將進入倒數48小時，民進黨總統候選人蔡英文（左）回防北台灣，國民黨總統候選人韓國瑜（右）將在凱道舉辦造勢晚會。（中央社檔案照片）

（中央社台北8日電）選戰倒數3天，總統蔡英文車隊掃街今天一路從彰化縣、台中市挺進苗栗縣；國民黨總統候選人韓國瑜則是密集接受媒體訪問。明天選戰即將進入倒數48小時，蔡英文回防北台灣，韓國瑜將在凱道舉辦造勢晚會，號召百萬庶民站出來。

至於親民黨主席宋楚瑜今天上午從台中市烏日區出發，以車隊繞行台中市北區、清水區等地掃街拜票，請大家支持親民黨。倒數48小時宋楚瑜將在桃園、新北車隊掃街。

蔡總統6日啟動為期5天的全台車隊掃街，今天上午從彰化縣出發，陪同彰化縣立委候選人陳素月、黃秀芳掃街後，北上台中市跟立委候選人張廖萬堅、黃國書、洪慈庸車隊掃街，再轉往陪同苗栗縣立委候選人羅貴星、徐定楨車掃，沿途受到民眾熱烈回應。晚間蔡英文則連趕新竹縣、桃園市兩場造勢晚會。

蔡總統在彰化掃街時受訪表示，中部是最關鍵的選戰區，一定要用盡力氣，爭取民眾支持，呼籲大家一起站出來，不能讓年金破產的陰影回來、不能讓核四回來，把票投給她及民進黨，讓台灣繼續進步，民進黨選前在凱道和高雄都會有造勢活動，希望激勵大家出來投票。

蔡總統競選辦公室發言人顏若芳表示，每次大選，中台灣都是決戰關鍵中的關鍵。蔡陣營一步一腳印，尋求突破中台灣特殊的家族派系政治結構，選戰倒數時刻，以鞏固現有席次為基礎，力拚關鍵激戰選區勝選，並進一步翻轉艱困選區。

蔡總統晚間在新竹縣的造勢晚會批評韓國瑜，自選戰開打以來，只有抹黑、煽動對立與仇恨、天馬行空的想法讓自己看起來很有趣等3招，沒有興趣也沒有能力討論政策。

總統說，選前最後一週，對手鋪天蓋地買廣告，砸下重金做最後一搏，請大家好好看這些廣告，庶民總統是假的，有著龐大資源的國民黨才是真的，選舉花大錢買廣告是國民黨真正的面目。

蔡總統晚間在桃園的造勢晚會火力全開，批評韓國瑜說，「我們都不喜歡說話不算話的人。今天，如果你的同事每天睡到中午，他負責的案子都沒有進度，你問他生意談得怎樣，他告訴你，世界各國的訂單他都拿到了。但是，你去查證之後發現，那些訂單根本都是假的，這樣的人，你會希望他是你的同事嗎？如果他連當你的同事，你都不願意，為什麼他可以當你的總統呢？」

蔡總統說，韓國瑜比前總統馬英九還不認真，馬英九至少還有個目標「六三三」，而韓國瑜只有一句「發大財」。

蔡總統明天持續車隊掃街行程，掃完新竹縣市、桃園市，晚間出席宜蘭、基隆造勢晚會。

選戰倒數關鍵時刻，韓國瑜今天行程二度更改，原訂無公開行程，後改為將出席韓辦記者會，又因故取消出席，改至下午接受媒體時事聯訪。

媒體訪問焦點集中在壹週刊報導韓國瑜曾申請移民加拿大，韓國瑜說，他只有中華民國單一國籍，且全家都單一國籍，如果選上總統被查到有雙重國籍就辭職。

國民黨9日將在台北市凱達格蘭大道舉行勝利晚會，號召百萬庶民上街頭，包括國民黨15位縣市首長、國民黨提名的桃園市、基隆市、台北市、新北市等立委候選人，以及歷任黨主席包括連戰、馬英九及現任主席吳敦義都將到場力挺韓國瑜。（編輯：林孟汝/紀淑芳）1090108