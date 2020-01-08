韓國瑜：要問你幫政府投出什麼樣政治人物

國民黨總統候選人韓國瑜（中）8日向民眾喊話，不要問政府為你做什麼，要問你幫政府投出什麼樣政治人物，投了票之後，誰來領導未來中華民國，沒有怨言。中央社記者王飛華攝 109年1月8日

（中央社記者劉冠廷、余祥台北8日電）總統大選進入關鍵時刻，國民黨總統候選人韓國瑜今天向民眾喊話，他說，不要問政府為你做什麼，要問你幫政府投出什麼樣政治人物，投了票之後，誰來領導未來中華民國，沒有怨言。多數人決定，就準備接受。

選戰倒數，韓國瑜今天沒有公開行程，下午接受中天、中視電視台專訪，並在晚間播出。

由於選戰進入最後關鍵時刻，韓國瑜也藉著這次專訪，向民眾喊話，他說，前美國總統甘迺迪說過，「不要問國家為你做什麼，要問你為國家做什麼」，他要改編成「不要問政府為你做什麼，要問你幫政府投出什麼樣政治人物」，投了票之後，誰來領導未來中華民國沒有怨言，多數人決定，就準備接受。

韓國瑜說，如果票投給他，他會選英雄的路，絕對不會選梟雄、狗熊的路，而英雄的路沒有自己，只有老百姓、往前衝，他一定會走這條路；若不選他，也沒辦法，一切都由人民來決定。

韓國瑜說，他不穿防彈背心，笨重又不靈活，他對生死看得很淡，不喜歡來這一套。若有機會入主總統府，一定把交管、維安規格降到最低。韓國瑜說，他不喜歡安全人員把他圍得很緊，他覺得從事政治活動就是應跟人民隨時親近，不能好像當了總統、部長、縣市長後，真的當起官來了。而且他每週都會有兩、三天待在高雄，一樣在路邊攤吃飯。

在爭取年輕選民支持方面，韓國瑜說，他是最關心年輕人的，政府要用最大力量培養下一代，年輕朋友只要跳脫出來思考，就很清楚，蔡總統說要撐香港，到底幫香港做了什麼，香港人在流血、衝突，民進黨卻在補血。

他說，民進黨說護香港的自由跟民主，難道韓國瑜就不護嗎，民進黨玩主權就是二分法，顧台灣主權投蔡英文、投韓國瑜就不顧主權，韓國瑜不顧中華民國的主權，可能去顧菲律賓的主權嗎。

他說，因為民進黨執政拿不出政績，必須戴著一個面具叫做「顧主權」，把顧主權三個字拿掉之後，老百姓的安居樂業民進黨做了什麼，對於國家的未來又做了什麼，民進黨執政斷了7個邦交國，2個月後去泰國旅遊要附財力證明，「連泰國人都看不起台灣人了，民進黨還在講顧主權，可憐。」

韓國瑜說，對於香港能做的有限，但立場清楚，「反港獨，雙普選」，呼籲北京當局讓香港人百分之百達到自由、民主。

外界也關注韓國瑜夫婦是否因為王小姐事件失和，韓國瑜說，他們心中很坦蕩，大家不用擔心；9日造勢的嘉賓到時候就知道了。（編輯：張均懋）1090108