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國民黨凱道晚會 警政署：1200警力維安

最新更新：2020/01/09 13:02

（中央社記者劉建邦台北9日電）選舉投票日倒數，中國國民黨今天將在台北市凱達格蘭大道舉辦晚會。警政署表示，國民黨凱道造勢晚會，動員1200名警力維持現場交通管制、維安。

國民黨將在凱達格蘭大道舉辦勝利晚會，號召百萬庶民上街頭，包含國民黨15名縣市首長、國民黨提名的桃園市、基隆市、台北市、新北市等立委候選人及歷任黨主席包括連戰、馬英九及現任主席吳敦義都將到場力挺總統候選人韓國瑜。

警政署表示，針對國民黨在凱道辦造勢晚會，動員1200名員警維持現場交通管制、維安狀況，包含北市警局600名警力及待命的保安機動警力600名。

台北市警察局指出，規劃600名警力執行現場活動維安工作及周遭交管疏導措施。

北市警局表示，交管分兩階段，第一階段管制時段為9日凌晨零時至下午3時；範圍包括凱道（中山南路至公園路）雙向全線車道，仁愛路1段（中山南路至林森南路）往西方向快車道，信義路1段（中山南路至林森南路）往東方向快車道。

第二階段管制時段為9日下午3時至晚間11時59分；管制範圍為凱道（中山南路至公園路）雙向全線車道（含人行道）；仁愛路1段（中山南路至林森南路）雙向全線車道（不含北側慢車道、含人行道），信義路1段（中山南路至林森南路）雙向全線車道（含人行道），中山南路（青島東路至凱道）雙向全線車道（不含徐州路至凱道東側慢車道、含人行道），中山南路（凱達格蘭大道至愛國西路）雙向全線車道（含人行道）。

警方呼籲駕駛人可提前改道行駛，避開管制區域，並遵守現場員警指揮，共同維護交通順暢與安全。（編輯：李亨山）1090109

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