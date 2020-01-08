新竹縣市聯合造勢 總統批韓國瑜選戰只有3招

（中央社記者溫貴香新竹8日電）選戰倒數3天，總統蔡英文今天質疑國民黨鋪天蓋地買廣告，總統說，選戰開打以來，對手韓國瑜只有抹黑、煽動對立與仇恨、天馬行空的想法讓自己看起來很有趣等3招，沒有興趣也沒有能力討論政策。

選前倒數黃金週，總統一早陪同彰化縣立委候選人陳素月、黃秀芳進行車隊掃街，再到台中市跟立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸，以及苗栗縣立委候選人羅貴星、徐定楨一起車掃，晚上則在新竹縣、桃園市分別舉辦兩場造勢晚會。

民進黨晚間在新竹縣政府前廣場舉辦「勇敢自信、護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會，與會者包括基隆市長林右昌、內政部長徐國勇、民進黨主席卓榮泰、副總統候選人賴清德等人。

晚會最高潮，總統到場時民眾掌聲不斷，總統致詞表示，台灣護主權要贏，中國文攻武嚇，3年多來從未屈服過，去年中國提出一國兩制台灣方案，「我們的答案很清楚就是3個字不可能」，中國排山倒海的壓力，蔡英文都挺住了。

「未來4年中華民國台灣交給我，主權、民主、自由、尊嚴，蔡英文與賴清德幫台灣牢牢守住」總統說。

總統說，選前最後一週，對手鋪天蓋地買廣告，砸下重金做最後一搏，請大家好好看這些廣告，庶民總統是假的，有著龐大資源的國民黨才是真的，選舉花大錢買廣告是國民黨真正的面目。

總統說，面對有龐大資產的國民黨，過去民進黨從來沒有害怕過、現在也不用害怕，因為有台灣人民的支持、有民主自由的信仰，國民黨鋪天蓋地的廣告，只會讓民進黨意志更堅定，投票意願更強大，謝謝他們提醒民進黨真正的勝利還沒來到，1月11日一定要出來投票。

總統表示，從韓國瑜宣布參選以來，她一直想把選戰帶向政策的討論跟辯論，韓國瑜沒有興趣也沒有能力討論政策，幾個月下來只有3招，第一招抹黑，稱蔡英文當選中華民國要滅亡、說民進黨都在貪污，請他舉例一個名字也舉不出來，昨天又罵民進黨愛金錢愛權力愛自己，他這句話「我怎麼聽都像是在說他自己」。

總統說，韓國瑜農舍、豪宅、金錢借貸都交代不清，選上市長沒有幾個月丟下市民追逐權力的又是誰？從上任以來推動所有的改革都是了台灣、國家。對手的第二招是煽動對立跟仇恨，總統說，民進黨推動的改革他全部都反對，唯一做的事情就是挑動改革跟反改革之間的對立，藉著對立鞏固自己的選票最不可取的做法，卻是國民黨作戰與選戰主軸。

對手第三招是天馬行空的想法，讓自己看起來很有趣。總統列舉包括挖石油等、參選總統說高山上要有升旗台，在花東部設置無限制的自行車高速公路，面對國家當前的挑戰，韓國瑜永遠只有一句話就是發大財。

總統呼籲大家，不要讓得來不易的改革回到原點，全世界都在看台灣，對手動員力道越大，大家出來投票的意願就要更大。

卓榮泰致詞表示，民進黨沒有辦法像幾個政黨這幾天晚上廣告鋪天蓋地，只有一個又一個、一聲又一聲拜託，不要讓蔡總統成為孤獨者的改革者。

賴清德致詞說，台灣是一個主權獨立的國家、名字就做中華民國，主權與中國互不隸屬，台灣的前途只有2300萬人可以決定，這是台灣目前最真實的情況，也是台灣多數人的共識。

他說，面對中國國家主席習近平去年元月二日公開揚言九二共識只有一個中國原則，也就是指中華人民共和國，並沒有國民黨過去所說有中華民國存在的空間，代表台灣只有一條路可以走就是一國兩制。

賴清德說，在這樣關鍵的時刻，台灣應該不分政黨、內部競爭、對外團結，但是很遺憾看到國民黨的候選人與高雄市長韓國瑜或是國民黨整體，仍然死抱著「九二共識一個中國原則」不放，甚至也有人企圖想簽和平協議解決兩岸問題。

賴清德表示，大家都很清楚，中國不要表面和平而是併吞台灣、消滅中華民國，請用民主力量用選票支持總統連任，捍衛台灣主權與民主。

此外，今天掃街路程中，熱情的支持者手持各種有趣的手舉牌，更有「英文你是我的蔡」、「小英我們都是你的」、「有你真好」等所謂「撩妹」標語。總統在戰車上也準備了「不管辣，你們都是我的」、「想要你的一生14（民進黨政黨票號次）」、「鼠年到了 我屬於你們」等看板，總統比起手指愛心的手勢，更讓支持者驚喜聲不斷。（編輯：林孟汝）1090108

選戰倒數，民進黨8日晚間舉行新竹大型造勢晚會，為選情做最後衝刺，大批支持群眾到場相挺，有小朋友高舉支持看板。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日

2020總統及立委選舉投票在即，民進黨8日晚間舉行新竹縣大型造勢晚會，為選情做最後衝刺，現場聚集大批熱情支持者，當中有民眾秀出手機跑馬燈，表達對總統蔡英文的支持。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日