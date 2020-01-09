台灣大選倒數 美媒聚焦中國威脅與香港抗爭效應

台灣大選將於11日投票。紐約時報與華爾街日報8日刊登選前報導，不約而同聚焦北京文攻武嚇及香港「反送中」對總統選情的影響。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）總統與立法委員選舉將於11日投票。紐約時報與華爾街日報今天刊登選前報導，不約而同聚焦北京文攻武嚇、香港半年多前因「反送中」引發的抗爭對總統選情的影響。

紐時報導，中國不斷以言語和行動威嚇台灣，加上香港民眾反政府示威餘波盪漾，都有利於總統蔡英文選情。蔡總統與支持者不斷以香港動盪局勢為例，強調台北不能屈服於北京謀求海峽兩岸統一的主張。

報導說，蔡總統如連任成功，將代表北京自2016年5月蔡總統上任以來對台採取的施壓手段失敗，呼應去年11月香港區議會選舉民主派大勝、親北京建制派慘敗的景況。

中華人民共和國主席習近平近年提出「實現中華民族偉大復興的中國夢」口號，報導寫道，這份願景對有投票權的公民來說似乎沒什麼吸引力。習近平不但沒有拉攏台灣民心，實行的政策反而將台灣人民推得更遠，部分北京人士已認清現實並公開提出關切。

曾任中華人民共和國國務院台灣事務辦公室副主任的王在希去年12月在中國共產黨外圍黨媒「環球時報」年會上坦言，北京應檢討工作方法與思路。

王在希當時說：「爭取民心、做群眾工作，本來是共產黨的拿手好戲，是我們的看家本領。為什麼在台灣同胞面前現在失靈了呢？你能怪台灣同胞嗎？」

影片來源：蔡英文 YouTube頻道

近年來中華民國總統大選都籠罩在北京陰影下，觀察家表示，中方這次極力表明偏好的人選，並設法激化台灣2300萬人對立。

報導提到，蔡總統上任後，北京大致拒絕與蔡政府往來，指控蔡總統圖謀「分裂」之餘，也頻頻對台展現軍事實力，並以緊縮中國大陸旅客赴台觀光等手段限制兩岸經濟與文化交流，期望削弱蔡總統的政治支持度。與此同時，北京鼓勵台灣業者赴中國經商，並對國民黨等在野黨表達支持。

此外，國內官員與觀察家指出，中方手段包括以「秘密行動」散播假訊息，意圖打擊蔡政府。

國民黨總統候選人韓國瑜主張改善兩岸關係，去年3月訪問深圳時，會見中國國台辦主任劉結一、進入北京中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（香港中聯辦）。3個月後，香港爆發「反送中」示威後，韓國瑜強調絕不可能接受「一國兩制」。

如今在造勢場合，韓國瑜幾乎不再提中國。報導寫道，這凸顯中國在台灣所有選民心中都是個「有毒的」（toxic）議題。

影片來源：韓國瑜官方頻道 YouTube頻道

華爾街日報報導，香港抗爭獲台灣人普遍同情，不僅激起台灣民眾反中情緒，也有助2018年11月九合一地方選舉挫敗的蔡總統政治行情翻升。蔡總統將這場選舉形塑為捍衛民主與為經濟利益而向北京低頭之間的抉擇，獲得不少選民接受。

北京數十年來試圖讓台灣人民相信，台灣經濟前途有賴中國。為降低台灣對中國的依賴，蔡總統致力讓經濟多元發展、引進亞洲各國觀光客、鼓勵在中國大陸經營的台灣企業回流，但中國依舊是台灣最大貿易夥伴。

報導寫道，若蔡總統連任，持續降低台灣對中國依賴將有最新民意後盾。蔡總統承諾持續強化國防、加強與友好國家的政經關係，北京可能以加強經濟施壓、威脅對台動武回應。

韓國瑜當選高雄市長後以替農漁民拉生意為由訪問中國，但報導指出，香港抗爭爆發後，部分高雄人對拉近兩岸關係似乎趨於反感。推動罷免韓國瑜的公民團體主張「光復高雄，保衛台灣」，與香港抗爭者的「光復香港，時代革命」口號相呼應。

韓國瑜去年12月接受華爾街日報專訪時否認親中，強調自己一向捍衛中華民國主權。

民主進步黨籍立法委員王定宇說：「我們都想要發財，擁有光明前途，但如果這代表要犧牲自由或民主，那種發展就是假的。」（編輯：郭中翰）1090109