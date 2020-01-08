華郵：蔡總統競選廣告對比反送中 籲自由民主

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）民進黨日前推出一支訴求台灣民主自由的競選廣告，隱含對比香港反送中運動，美國媒體解析，這支廣告之所以引發熱議，在於點出「今日香港可能是明日台灣」。

華盛頓郵報（Washington Post）北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）發自台北的報導，開宗明義指出面對台灣迫在眉睫的危險，蔡英文總統不會置於不顧。

報導指出，再過幾天，台灣就將舉行大選，這可能是台灣決定與中國關係軌跡的關鍵日。傾向獨立的蔡總統日前發布一支競選廣告，廣告提供選民兩個選擇，一個是充滿活力的民主台灣，另一個是中國國家主席習近平統治下的獨裁統治。

這支廣告一開頭的畫面是在黑暗客廳玩電玩的兒子、在網咖筆戰的女兒、疲憊的年輕女子在最後一班捷運上打瞌睡，這些常讓父母煩惱的事，旁白說著：「你原本很擔心，但這一年，你卻開始珍惜這種寧靜的生活。」

在廣告中，年輕人或是穿越地下道、在地鐵站或是繁忙的街頭閒晃，旁白繼續述說：「就在幾百公里以外，數不清的青年每天被逮捕、被關押、被凌虐、被失蹤。」

報導指出，這些畫面都來自台灣，但卻不是關於台灣的訊息，而是關於香港。原本香港主權移交中國後，應能在「一國兩制」下享有50年自治，但在習近平的侵略性控制下，許多香港人擔心相對自由已經遭到剝奪，過去7個月裡，數百萬人上街抗議。

報導稱，民進黨傾向獨立但未完全擁抱獨立，國民黨則傳統上主張與中國建立更緊密聯繫。但由於香港效應的發酵，國民黨總統候選人韓國瑜也不得不做出調整。

由於正值台灣大選最後階段，許多競選廣告推出，但這支廣告引來熱議，就是因為廣告清楚表明香港的現在，可能就是台灣同意與中國更密切聯繫後，可能發生的未來。

廣告旁白說著：「無論我們之間有多少不同，我們同樣熱愛這裡的寧靜生活」，「我們同樣熱愛這個民主自由的國家，現在輪到我們說話了。全世界都在看，台灣會怎麼大聲說話？」

旁白最後說：「請再看一眼，我們的孩子，答案就在他們的眼神中」，「我們選擇和民主站在一起，我們選擇和自由站在一起」。結果週六就將揭曉。（編輯：高照芬）1090108