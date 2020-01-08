人權組織：假訊息操縱台灣選舉 影響亞洲公民活動空間

區域人權組織「亞洲人權發展論壇」8日表示，這次台灣選舉可以看到大量假訊息試圖影響結果，民主的過程若被操縱將對亞洲公民活動空間產生負面後果。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）區域人權組織今天表示，這次台灣選舉可以看到大量假訊息試圖影響結果，由於台灣對周邊國家具有影響力，民主的過程若被操縱將對亞洲公民活動空間產生負面後果。

台灣總統和立委選舉將在11日投票，區域人權組織「亞洲人權發展論壇」（Asian Forum for Human Rights and Development, FORUM-ASIA）今天發布聲明呼籲台灣政府以及各界尊重人民投票的權利，並確保一場自由且公平的選舉。

亞洲人權發展論壇譴責用任何干預形式或透過任何手段影響台灣人自由選出未來領導人的行為。

聲明表示，這次台灣大選過程可以看到大量的假訊息試圖影響並操縱結果，錯誤的消息和抹黑的文宣在網路流傳，試圖削弱持有不同意見者的誠信度並分化台灣人民。

聲明提到，在亞洲或是其他地方的例子可以看到，透過特定的政治宣傳操縱選舉，會破壞民主並傷害人權；儘管面臨許多挑戰，近幾年台灣在民主的路上大步往前走，如果台灣的民主機制無法對抗這些試圖操縱選舉的力量，台灣人將會失去更多。

亞洲人權發展論壇對台灣政府提出4點建議，包括採取一切必要手段確保每個公民投票的權利；確保這些手段不會侵犯到每個人表達意見或是參與任何政黨或組織的自由；確保每個公民有獲得必要資訊的管道；不管在現實生活或網路中，確保和選舉或任何政治活動相關的辯論和討論空間。

亞洲人權發展論壇接著對其他各方提出2點建議，包括社群媒體要確保它們平台傳遞的是對抗假訊息和抹黑文宣的正確政策；其他各國政府要密切注意選舉過程，並支持選舉的透明度和可信度。

亞洲人權發展論壇最後在聲明指出，非政府人權組織CIVICUS和亞洲人權發展論壇合作發布受威脅的公民力量報告（People Power Under Attack 2019），台灣是亞洲唯一被列為開放的國家，因此台灣對周邊國家具有影響力，民主的過程若被操縱將對亞洲公民活動空間產生負面後果。（編輯：陳永昌）1090108