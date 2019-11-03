韓粉直播惹議 民進黨：干擾採訪自由將驅離報警

（中央社記者葉素萍、王承中台北3日電）國民黨總統參選人韓國瑜支持者前往民進黨造勢活動，直播媒體發稿區惹議。民進黨對此表示，未經同意就拍攝媒體工作，直接指涉記者是「1450」網軍恐違法，未來將驅離干擾新聞採訪自由的人，甚至報警處理。

國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之則呼籲各陣營支持者互相尊重，希望讓媒體工作不受干擾。

總統蔡英文昨天替立委參選人張宏陸站台造勢，有支持韓國瑜的網路直播主到媒體發稿區開直播，民進黨中央今天透過聲明指出，對於未經同意就拍攝記者工作，並將名字公開上網，直接指涉記者是「1450」網軍，民進黨表示強烈譴責，此舉不僅不尊重人、干擾新聞專業，也極度缺乏基本禮貌，甚至已違反民法與個人資料保護法所規定的民刑事責任。

民進黨未來將強化記者在現場採訪的權益維護，若再發現不友善人士，企圖干擾新聞採訪自由，將現場驅離，甚至報警處理。對於「1450」網軍的說法，民進黨也嚴正駁斥，表示臉書直播公開散布不實訊息，已構成刑法妨害名譽罪嫌，請相關人士自重，民進黨不排除進一步採取法律行動。

對於韓國瑜支持者直播惹議，葉元之今天接受媒體聯訪時表示，他有去了解這件事情，有這樣的行為，記者也會感到非常不愉快，可能會干擾到記者採訪，呼籲不管哪個陣營的支持者，大家要互相尊重，能夠避免就儘量避免，希望能讓媒體在不受干擾的環境下工作。

葉元之指出，他有看了該名韓粉的直播影片，一般民眾可能沒跟媒體接觸過，感覺是不太了解媒體採訪的流程，但拍攝到記者電腦螢幕並直播出去，有牽涉到個人隱私問題，應要避免。（編輯：楊凱翔）1081103