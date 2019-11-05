26條措施 國民黨：中國對民進黨當頭棒喝

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨今天表示，中國國台辦提出26條措施，是要進一步促進兩岸經濟文化交流，對強行將中共代理人相關修法草案付委、以兩岸關係為選戰武器的民進黨，可謂是當頭棒喝。

中國國台辦昨天公布提供台灣民眾同等待遇措施，簡稱「26條措施」，對此，陸委會表示，該措施是去年「31項措施」的延伸擴大。「名為惠台、實則利中」的本質不變，政府將嚴肅看待、評估和妥慎應處。

國民黨上午發布新聞稿表示，中共19屆四中全會10月31日才剛閉幕，昨天即發布26條措施，此舉對10月29日發動突襲、強行變更議程，將「中共代理人」相關修法草案付委的民進黨，可謂是當頭棒喝，對以兩岸關係為武器，專注於大選的民進黨政府更是敲響警鐘。

國民黨指出，根據中國大陸官方聲明，26條旨在「進一步」促進兩岸經濟文化交流，乃是繼率先同台胞分享大陸發展機遇，為台胞和台企提供更多同等待遇，但揮舞抗中大纛、忙於保政權的民進黨政府對26條的反應則是「名為惠台，實為利中」，更夾帶一國兩制，這樣的政府是進步還是倒退。

國民黨表示，樂見26條為台資企業提供同等參與和同等享受的13項待遇，也為台灣人民提供13項同等待遇的便利和支持。為維護兩岸企業與人民的權益，雙方應該透過已經授權的管道積極溝通、和平對話。

國民黨指出，若2020年國民黨重返執政後，必定儘快促成兩岸兩會制度化協商的恢復，鞏固台海和平穩定，保障人民及企業的福祉和權益。（編輯：郭萍英）1081105