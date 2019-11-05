出席世界婦女庇護大會 蔡總統：致力落實性別平權

（中央社記者王淑芬高雄5日電）總統蔡英文今天出席「第四屆世界婦女庇護安置大會」，她指出，台灣致力落實性別平權，今年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，台灣還是亞洲性別平等排名最高的國家。

蔡總統下午在高雄市出席「第四屆世界婦女庇護安置大會」（ 4th World Conference of Women's Shelter，4WCWS），今年首度移師亞洲舉辦，會議由財團法人勵馨社會福利事業基金會、全球婦女安置網絡（GNWS）共同主辦，有來自100個國家、1400多名代表共聚高雄。

蔡總統全程英文致詞，歡迎遠道的各國嘉賓並感謝全球婦女庇護網絡組織，多年來結合各國政府及民間組織，共同致力終結對婦女及兒童的暴行，她感謝婦女庇護網絡組織對保護婦女及兒童權益的貢獻，因為有「你們的付出，已經影響了全球婦女及兒童的生活，並為他們打造了安全的空間」。

蔡總統說，全球婦女遭受許多不同形式的歧視和暴力威脅，台灣結合婦運人士及政府的努力，在性別平等方面已取得進展。

蔡總統指出，1998年，制定「家庭暴力防治法」、2002年通過「性別工作平等法」，積極促進職場性別平等、2004年制定「性別平等教育法」在校園推動性別平等的教育課程，讓性別平等概念，從小扎根。

蔡總統表示，台灣作為負責任的國際社會成員，致力落實真正的性別平權，經過漫長艱難的過程，今年5月終於成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。她說，婦女確實是支持台灣社會的骨幹；在政治方面，國會女性議員比率近4成，名列全球第10名；在政府機關和國營事業機構擔任主管職的女性也超過4成。

她指出，根據政府公布的「2019年性別圖像」，參照聯合國公布的性別不平等指數評比來看，台灣是亞洲性別平等排名最高的國家。另外，世界銀行公布的「2019年女性、經商與法律」報告當中，台灣也是亞洲第一名。

雖然在國際上有好的排名和表現，蔡總統說，還有漫長的路要走，未來將和全球夥伴一起努力促進全球的性別平等，盼這次大會的交流能幫助更多的婦女和兒童，免於暴力的威脅，而且都能享有尊嚴以及平等的生活。

世界婦女庇護安置大會今年大會以「安置大團結．牽動全世界」為主軸，勵馨基金會執行長、全球婦女安置網絡（GNWS）主席紀惠容致詞，盼透過意見交流、知識分享及互相激勵產生影響力，另一方面對新興議題如身心障礙女性的保護、女性移工等，還有近期香港衝突港警性暴力等，希望用團結的力量牽動全世界。

世界婦女庇護安置大會共規劃7場專題演講、63場工作坊、13場周邊會議，將探討5大議題。

世界婦女庇護安置大會資料指出，根據聯合國統計，2017年，8萬7000名女性遭惡意殺害，58%死於家人或親密伴侶手中。

根據衛福部統計，台灣自1997年至2016年，性侵害通報案件受暴人數累計逾13萬，從1999至2017年有165萬8219人次通報家暴等。（編輯：謝雅竹）1081105