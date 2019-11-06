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民團籲立法院速協商 完成礦業法修法

最新更新：2019/11/06 11:29

（中央社記者劉冠廷台北6日電）地球公民基金會等多個環保團體，今天呼籲立法院立即召集朝野協商，再度開啟礦業法修正草案的實質討論，回應人民希望修正黑箱礦業法的訴求，並在這個會期完成修法。

地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、環境權保障基金會等多個環保團體上午在立法院大門外召開記者會，向立法院喊話，立即針對礦業法修正草案召開朝野協商，務必讓這部陳年老舊的霸王礦業法下架。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，總統蔡英文一再公開承諾這屆立委任期要完成修法，行政院上週表達樂見立法院推進礦業法修法進程。對此，民間團體到立法院懇請立法院長蘇嘉全，立即召集協商，將半年前已送出委員會的礦業法修正草案，再度開啟實質討論。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，本屆立委即將於明年1月11日改選，今年的會期可能在12月中就提前結束，若不儘速排審礦業法，任期屆滿時顯然來不及決議，在法案屆期不續審的狀況下，過去2年多的修法努力將全部歸零。

環境權保障基金會研究員林彥廷也呼籲各黨立委，特別是黨團的總召們，表態支持力挺本會期完成礦業法修法，否則他們將號召民眾，讓不支持礦業法修法的立委，在明年大選下架。（編輯：林興盟）1081106

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