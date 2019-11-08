吳釗燮化身阿燮師 秀廚藝推巴拉圭牛肉

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）為鞏固邦誼，台灣不僅派出採購團前往巴拉圭採購牛肉，外交部長吳釗燮今天更化身「阿燮師」，在拉美友邦技職訓練計畫結訓典禮上展現廚藝，料理巴拉圭生產的牛排，供在場人士品嘗。

根據外交部新聞參考資料，吳釗燮今天出席「2019拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫—觀光餐飲服務西語專班」結訓典禮，出席人士包括5位友邦駐台大使及代辦、黎明技術學院師生、企業界高階主管等。

吳釗燮致詞時表示，技職教育是台灣與友邦雙邊合作的重要領域，外交部歷年來透過國際合作發展基金會與國內大專院校提供技職教育訓練，成果受到邦交國朝野肯定。他勉勵學員學以致用，將在台灣學得的專業技能用於發展家鄉的觀光產業。

除此之外，他說，外交部也積極擴大與友邦的經貿合作，透過籌組採購團及商機考察團前往友邦國家深化經貿交流；除了海外拓商，也盼台灣民眾多享用來自邦交國的農產品。

特別的是，吳釗燮更化身大廚，料理來自南美洲友邦巴拉圭的高級菲力牛排，供在場人士品嚐。

吳釗燮於10月底率領台灣農牧業者前往巴拉圭訪問，深化兩國關係並促進雙方農產品的貿易交流。

涉外人士透露，採購團這次採購的產品包括牛肉，台灣也規劃將解除巴國牛肉進口的配額限制，作為鞏固台巴邦誼的一環。吳釗燮訪問期間與巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）會面時，阿布鐸也承諾，在他任內，邦誼不會有問題。

外交部表示，今年委託國合會與黎明技術學院辦理友邦青年技職訓練計畫—觀光餐飲服務西語專班，9月開課，為期11週，理論與實務兼具。今年有來自巴拉圭、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、聖文森等5個友邦、共24名學員順利完成訓練課程。（編輯：鄭雪文）1081108