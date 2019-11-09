國民黨不分區立委提名 吳敦義獲推薦

（中央社記者余祥台北9日電）國民黨不分區立委名單13日將出爐，外界關注國民黨主席吳敦義是否將自列不分區，文傳會主委程美華今天證實，吳敦義有被推薦，但推薦者是誰她不知情。

黨務人士也指出，國民黨不分區將會涵蓋醫療長照、體育、科技、新住民人才。

吳敦義日前接受專訪時表示，不分區名單會以專業組為優先，可能5、6名，政治組則考慮以女性帶頭，若有適當機會，他可以排在8到10名，但還在考慮中。

吳敦義也預估，34席的不分區立委，國民黨樂觀估計可以拿下14到15席；也就是說，國民黨不分區安全名單約為14、15名左右。

國民黨中央昨天截止受理不分區立委推薦、登記，外界關注吳敦義是否會自列不分區立委，文傳會主委程美華證實，吳敦義的確有被推薦為不分區立委，不少黨員也串連連署支持吳敦義納入不分區，但推薦者是誰她不清楚。

不過，程美華說，由於黨中央受理以郵寄方式推薦或登記，因此11日才會收到全部名單。

目前除了吳敦義可望排入不分區安全名單內之外，全國農田水利會長林文瑞、現任不分區立委曾銘宗、台南市黨部主委謝龍介都有機會列入。

黨務人士也證實，不分區還會納入體育、科技、醫療長照以及新住民人才。

在體育界方面，外傳超馬選手林義傑獲得推薦；新住民一席可能人選有現任不分區立委林麗蟬、陸配昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁，還有中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕。

為配合國民黨總統參選人韓國瑜的重點政策，國民黨不分區立委也將有一個醫療長照名額，外傳國民黨醫療委員會主委蔡明忠有機會出線。

國民黨11日至13日召開提名審核委員會議，13日將把名單提報至中常會，16日召開中央委員會全體會議，對被提名人行使同意權，18日前由吳敦義核定提名名單和排名順序。（編輯：張均懋）1081109