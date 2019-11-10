韓國瑜副手傳為張善政 綠營：沒有讓人眼睛一亮

（中央社記者顧荃、葉素萍台北10日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜明天將公布副手，民進黨內人士說，張善政已在國政顧問團提前登場，其角色、功能可以有多大的加分，讓人存疑，「不是讓人眼睛為之一亮的人選」。

外傳韓國瑜明天上午將公布的副手人選是前行政院長、國政顧問團總召張善政。民進黨內人士說，從形象、經歷上來看，張善政與韓國瑜有互補作用，張善政擔任韓國瑜國政顧問召集人，顯然是韓國瑜的大腦、側翼、打手，也是民進黨先前臆測的可能副手人選之一。

民進黨內人士說，韓國瑜身為挑戰者，因為時間緊迫，不得不趕快確定副手人選，多個分身助選，不過，張善政之前就在國政顧問團提前登場，其角色、功能可以有多大的加分，讓人存疑，「張善政不是振奮、讓人眼睛為之一亮的人選，看起來加分效果不大」。

蔡英文總統下午出席「守民主、護台灣」大聯盟成立大會，會後媒體詢問是否下週公布副手人選時指出，「會在最適當的時間提出最佳的組合」。

守民主護台灣大聯盟名譽總召集人辜寬敏會前受訪指出，他今天要向蔡總統說加油；辜寬敏也說「蔡賴配我看一定會成啦！因為大家期望，他們（蔡賴）也會考慮，一定會成！」

至於是否有聽說下週會宣布「蔡賴配」，辜寬敏說，他不知道，他沒有介入到那個程度。（編輯：林孟汝）1081110