韓國瑜陣營：朱立倫無意願 張善政是副手安全選擇

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜明天將公布副手，可望由國政顧問團總召張善政出任。韓陣營表示，因前新北市長朱立倫不願意接副手，加上張善政在政界及企業界經歷豐富，且可以補足韓國瑜在論述上不足的部份，是安全的選擇。

朱立倫辦公室晚間對中央社記者表示，張善政是適當人選，朱立倫表示支持跟祝福。

韓國瑜競選辦公室明天上午10時30分將在國民黨高雄市黨部召開記者會，由國民黨立委、韓國瑜競辦副執行長許淑華主持，正式宣布韓張配。

幕僚表示，韓國瑜將在記者會中宣布由張善政擔任副手，並闡述兩人的政策願景，以及未來將如何搭配競選。

各界關注韓國瑜的副手人選，韓國瑜下午在國民黨高雄市黨部出席高雄市競選總部幹部授證大會後受訪表示，明天將公布副手，他並透露這名人選是熱愛中華民國，也有國際觀，了解整個當前台灣發展最重要的需求。

韓陣營幕僚向中央社記者證實，韓國瑜的副手人選就是張善政，但其實韓國瑜原先是希望能找前新北市長朱立倫擔任副手，也曾透過副市長李四川探詢朱立倫的意願，但不管是副手、競選總部主委，朱立倫都不想要。

韓陣營幕僚表示，雖然韓國瑜與朱立倫都有碰面，韓國瑜也一直都很希望朱立倫能夠幫忙，但也因為朱立倫已表明態度，所以韓國瑜並未當面邀約朱立倫擔任副手。

幕僚指出，在朱立倫不願意擔任副手的情況下，韓國瑜便找張善政。過去韓國瑜也曾公開稱讚張善政是他最欣賞的政治人物，而張善政去年九合一選舉時曾幫韓國瑜站台，兩人也建立良好的友誼。張善政的資歷豐富，曾在學界、業界服務過，擔任行政院長期間的表現也有目共睹。

幕僚表示，張善政在擔任國政顧問團總召期間，不論是政策論述、議題發想，都十分受到肯定，也可以補足韓國瑜在論述上不足的部分，由張善政搭檔能否為韓國瑜的選情加分，還要觀察，但至少是不會失分且相對安全的選擇。（編輯：蘇志宗/林孟汝）1081110