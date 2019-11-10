韓國瑜副手人選 張善政：願意站出來

國民黨總統參選人韓國瑜11日公布副手人選，傳出是前行政院長張善政（圖）。（中央社檔案照片）

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）國民黨總統參選人韓國瑜明天公布副手人選，傳出是前行政院長張善政。張善政今天在花蓮受訪說，「找我的人覺得我最合適，就接受。」他立即動身北返，明天跟大家報告。

張善政今天在壽豐鄉的農地忙農事，看到記者找上門有些驚訝。他說：「剛知道，有掌握訊息，要來的還是會來，就像當初接任行政院長一樣，找我的人認為我合適，那我就接受，能怎樣呢？不得不接。」

張善政說，在壽豐務農是鍛鍊體力，原本想在壽豐過退休生活，現在韓國瑜找自己擔任副手，韓若能選上就是4年或8年，不能置身事外，自己還有一些政治影響力，願意站出來。

張善政指出，國民黨初選時沒有特別選邊站，不論韓國瑜或是郭台銘出線都樂觀其成。既然韓國瑜出來選總統，盡量幫他忙，這就是出發點。

張善政說，因為要趕火車北上，一時無法完整說明，自己不敢說已準備好，但會盡力而為。（編輯：黃世雅）1081110