韓國瑜副手張善政 卓榮泰祝福盼拉高選舉水準

（中央社記者葉素萍台北10日電）外傳國民黨總統參選人韓國瑜明天上午將公布的副手人選是前行政院長、國政顧問團總召張善政。民進黨主席卓榮泰今天說，祝福並希望韓國瑜能改變選舉格調，把選舉水準拉高一點。

卓榮泰晚間為民進黨台北市立委參選人許淑華站台，他說，韓國瑜能找到心目中理想的副手，「我們祝福他，也希望他能夠改變選舉格調，把選舉的水準拉高一點」，把國政當第一要務，如果韓國瑜的國政顧問團能負起這樣的責任，對整個選舉是正面。

卓榮泰並說，總統蔡英文的副手人選也一定會盡快出現，「我們也希望得到大家一樣的加油與肯定」。

至於蔡總統副手宣布時間，卓榮泰說，一定是在下週，至於時間，總統會宣布，因為再來18日就要開始登記，之前總統還要做一些重要工作。

媒體詢問，張善政是否有在民進黨預估的民單當中；卓榮泰說，媒體報導過很多次，韓國瑜選出任何一個人都在民進黨預期當中，民進黨也會把選舉步調好好調適。

另外，行政院長蘇貞昌晚間出席金馬影展「我不流行二十年」紀錄片首映會，會前受訪時表示，總統參選人對自己的副手人選有絕對的權力，希望韓的副手能讓韓早點上軌道。（編輯：蘇志宗）1081110