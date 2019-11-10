張善政傳任韓國瑜副手 藍委：可互補提高支持度

（中央社記者陳俊華台北10日電）外傳前行政院長張善政將擔任國民黨總統參選人韓國瑜副手。國民黨團總召曾銘宗今天說，張善政從政評價高，產官學三方面資歷都很完整，可與韓國瑜互補，提升韓國瑜的支持度。

韓國瑜競選辦公室表示，明天上午10時30分將在高雄市黨部11樓召開記者會，由競選辦公室副執行長許淑華主持，將正式公布副手人選。知情人士透露，副手是國政顧問團總召張善政。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗向中央社記者表示，張善政產官學三方面資歷都很完整，張善政是台大土木系教授，後來拿到美國康乃爾大學土木工程博士，學術上有傑出成就外，還曾經在Google、宏碁服務過，現在則是國家生技醫療產業策進會的理事長。

曾銘宗說，張善政不僅對產業相當了解，還曾擔任科技部長、行政院長，各界給予的評價都很高，也建立親民形象。他相信，若由張善政擔任副手，可以與韓國瑜產生互補作用、提升韓國瑜的支持度。

民進黨立委羅致政表示，張善政是韓國瑜國政顧問團的一員，但以張善政對國政的了解，是否能落實到韓國瑜身上，「我會打一個很大的問號」，對韓國瑜「加分不多」；張善政擔任閣揆時間很短，政績屈指可數，那段期間也沒有太多爭議議題，反倒是擔任國政顧問團總召後，引發不少爭議。

民進黨立委呂孫綾說，因淡水地區人口越來越多，有醫療必要，在她剛上任立委時，曾針對淡海新市鎮要設置醫療用地問題，在立法院施政總質詢時就教張善政，但當時張善政卻說這是沒有需求的，顯見張善政毫不關心地方議題、也不做檢討，若作為副手「只是頭髮多一點的韓國瑜」。（編輯：林孟汝）1081110