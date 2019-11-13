綠估宋楚瑜參選影響韓選情 藍憂衝擊政黨票

（中央社記者葉素萍、余祥、劉冠廷台北13日電）民進黨認為，親民黨主席宋楚瑜參選，會讓不想投國民黨總統參選人韓國瑜的藍軍有宣洩出口，也對親民黨不分區有加分作用；國民黨立委陳學聖表示，不能小看宋楚瑜的參選，尤其對政黨票的衝擊最大。

宋楚瑜宣布投入總統大選，並說這是他的「終局之戰」。這是宋楚瑜第4度角逐總統，第5度參與總統大選，他的副手人選是前聯廣傳播集團董事長、廣告名人余湘。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄說，台灣是民主國家，任何符合資格的台灣人都有參選的權利，都尊重。也期盼未來的選戰，能夠就國家未來的願景與政策，有理性思辯的空間，帶動更好的政治文化與選舉文化。

民進黨內人士分析，宋楚瑜參選對總統大選的影響，還要再觀察，不過，初步來看，會讓不想投國民黨總統參選人韓國瑜的藍軍有宣洩出口，也對親民黨的不分區有加分作用。

對於宋楚瑜指不分區名單「會有郭台銘董事長的影子」，民進黨內人士說，從民調上來看，藍綠兩邊都會被吃到票，不過，吃到藍營的票會較多。

民進黨立委郭正亮受訪指出，這次親民黨不分區聽說有2個是鴻海創辦人郭台銘的人馬，郭台銘這次兩邊投資，親民黨、台灣民眾黨都有，宋楚瑜藉此表示與郭台銘是合作關係，「比較有機會爭過5%」。

郭正亮認為，主要重點還是在郭台銘，郭台銘有藍、中間、淺綠的票，對兩大黨都有衝擊，不過，親民黨對國民黨衝擊比較大，因為宋楚瑜之前對「九二共識」明確表態，與民進黨愈走愈遠，這次選舉是對中國、對香港、對兩岸怎麼走的大判斷。

對於宋楚瑜參選，國民黨務人士認為，藍軍對韓國瑜的黏著度高，宋楚瑜參選影響總統蔡英文較多，主要是宋楚瑜與藍營已經漸行漸遠，又曾任蔡總統任內的資政、APEC領袖代表等。

黨務人士說，從民調分析，宋楚瑜加入戰局後，吸引的支持者多是過去未表態的選民，對韓、蔡兩人都有影響，但反而讓韓、蔡民調拉近，目前較擔心的是部分郭粉會轉而支持宋楚瑜，無法讓藍軍完全回流。

黨務人士認為，上次宋楚瑜參選拿下150萬票，主要是國民黨當時經歷「換柱」事件，宋楚瑜背後還有宗教票的支持，但這一次的得票數應該會大打折扣。

國民黨立委陳學聖表示，不能小看宋楚瑜的參選，尤其對政黨票的衝擊最大，而民眾對於第三勢力是有期待的，因此當鴻海創辦人郭台銘不參選總統後，是否會將期待移轉到宋楚瑜身上，值得觀察。

為何宋楚瑜參選將衝擊政黨票，陳學聖解釋，藍綠兩黨的不分區名單都有些紛爭存在，小黨沒有包袱，可以開出最好的名單，因此政黨票成為第三勢力能夠掠奪的機會；他判斷包括總統票與區域立委的票，要移轉機會不大，但政黨票的機會大，因為這是民眾對於兩大黨不滿的最好出口。

國民黨立委柯志恩則說，宋楚瑜參選後，對於韓國瑜的影響還需要觀察，因為宋楚瑜已離開國民黨一段時間，關係已疏遠，再加上宋楚瑜與郭台銘的關係，在現在來說是貼近的，不少郭粉說寧可投給蔡總統，也不想投給韓國瑜，因此若是郭、宋合在一起，也可觀察是否會拉到蔡總統的票。（編輯：謝佳珍）1081113