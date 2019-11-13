蓋棉被說 韓國瑜：若大家認為不雅願把話收回

（中央社記者王承中台北13日電）蔡賴配蓋棉被說惹議，國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，他只是跳脫出來形容兩人心不合，如果大家認為用詞不雅，他願意把話收回，非常不好意思。

韓國瑜今天接受知名主持人謝震武主持的政論節目「新聞面對面」的專訪，雖然日前謝震武批評韓國瑜說法前後不一，但兩人今天互動十分熱絡，專訪過程未出現火藥味，謝震武還拿昨天中韓棒球賽的「全民希望韓國輸」口號開玩笑，而韓國瑜則表示，非常開心，看到韓國輸真爽。

由於日前謝震武批韓，有韓粉弄錯對象，跑到演員謝祖武臉書留言攻擊，謝震武在專訪時還特地問韓國瑜是否知道他叫謝震武。韓國瑜表示，昔日越王勾踐臥薪嘗膽，現在他每天晚上睡覺前，會想一下謝震武三個字，有警惕作用。

對於日前形容「蔡賴配」像武大郎與潘金蓮蓋棉被等說法惹議，民進黨立委劉世芳及市議員康裕成等人主張將韓國瑜送高雄市性別平等教育委員會處置。

韓國瑜接受專訪時表示，會用武大郎跟潘金蓮，其實他是跳脫出來形容蔡賴配心不合，如果大家認為用詞不雅，他願意把話收回，非常不好意思，他也很少這樣做表態。

對於妻子李佳芬發言引發的爭議，韓國瑜也表示，李佳芬對教育、婦女、幼兒問題很熱衷，但是過去沒有被媒體堵訪的經驗，他也跟李佳芬說，任何公共政策就不要再去碰，李佳芬也接受。

針對香港昨天再度爆發大規模的警民衝突，韓國瑜形容香港是桌子，四支桌腳分別是法治、自由化、效率及廉潔的政府， 現在傷害最大的是法治，因為港警開槍，昨天又入侵大學校園。他認為港府、港警已經犯了非常大的忌諱。

韓國瑜表示，過去國民黨或韓陣營都有針對香港問題發出聲明，之所以態度沒有很強烈，是因為希望香港能趕快恢復穩定，香港問題真要解決。呼籲港府一定要傾聽人民訴求，現在這些年輕人將來會面對一國兩制結束，所以很惶恐。

而在民調持續落後的部分，韓國瑜則指出，親民黨主席宋楚瑜宣布參選後會形成變數，他還不知道會影響到誰，若是宋楚瑜喚醒台灣人對蔡政府施政的不滿，那總統蔡英文的壓力會很大，若是宋楚瑜批判韓陣營，會造成他的選票流失，宋楚瑜是很大的變數。

韓國瑜表示，他現在對於自己的民調仍有信心，因為是第一線，與從南到北的民眾面對面接觸後，他強烈感受到新三民主義，民心思變、民不聊生、民氣可用。基層根本感受不到台灣成為四小龍第一，希望蔡總統可以轉換文宣用語，應該說過去執政讓大家不滿，如果連任後會補正。

對於國民黨主席吳敦義今天面對支持者痛哭，韓國瑜指出，他認為這兩年多，吳敦義心裡面一定背負很大的壓力，錢發不出來，每個月籌錢，很多指責在身上，到了臨爆點，在看到支持者後痛哭，以吳敦義在政壇的歷練，今天卻痛哭，一定是背負很多委屈。

針對不分區立委名單是否要做調整，韓國瑜對此表示，吳敦義會做說明。但是他認為不分區立委有3個條件，分別是文要能說、武要能戰，以及心中要有理想。（編輯：楊凱翔）1081113