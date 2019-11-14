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護照遭詐騙大增逾百件 外交部籲勿信不實宣傳

最新更新：2019/11/14 17:19

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）外交部今天表示，近年來接獲多起民眾因聽信有便宜或免費機票，可赴國外旅遊或打工的機會，而將護照交予他人代辦出國手續，結果不但未能成行，護照還遭詐騙；今年以來已接獲140起的通報。

外交部領事事務局副局長蔡幼文今天在外交部例行新聞說明會表示，領務局近年接獲多起國內民眾因聽信有便宜或免費機票，可赴國外旅遊或打工機會，而將護照交予他人代辦出國手續後，後來不僅護照不見、對方也不見蹤影。

她提醒，千萬不要輕易相信網路上出現的免費出國等詐騙手法，呼籲民眾應妥善保管及合法使用護照，勿將護照交給不熟識或是身分不明的人，以免護照被詐騙，甚至還可能被不法冒用，損及自身權益。

護照詐騙案例近年有上升趨勢，蔡幼文指出，根據領務局接獲通報的案件統計，2016年、2017年案件量僅約30、40件，2018年全年接獲164件，2019年1月到10月已累計有140件。相關案件都已移送警察機關偵辦。

她說，這些案件應有不法集團在背後主使，經常透過化名在臉書進行宣傳，追蹤不易。

此外，蔡幼文表示，為加強打擊護照不法，2016年修正實施的護照條例特別提高偽、變造護照的刑責為1年以上7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金，並增訂買賣護照、冒用護照、以護照抵充債務及在國外犯本條例的罪的處罰規定。另外，對於10年內遺失護照2次以上的護照申請人，定有得要求申請人到場說明、延長護照處理期限、縮短其護照效期的規定。（編輯：蘇志宗）1081114

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