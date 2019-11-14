屏東第2選區蘇震清報備參選 蔡總統將站台

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）民進黨中執會今天通過不分區名單，原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。民進黨表示，屏東第2選區不予提名；黨內人士則說，蘇家人願意退一步，以報備參選的方式，總統也會幫蘇震清站台。

民進黨中執會今晚迅速通過不分區名單，現任不分區立委吳玉琴列第1名，前行政院長游錫堃列安全名單第7名；原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。

民進黨主席卓榮泰說，莊瑞雄正式聲明放棄區域立委提名資格，今天中執會同意莊瑞雄在屏東第2選區的提名予以廢除，至於莊瑞雄放棄選舉的屏東第2選區，因為沒時間進行任何程序，所以民進黨在這個選區不予提名；至於該區誰會參選、不參選，「不在我們今天的會議討論」。

民進黨內人士則說，立法院長蘇嘉全、侄子蘇震清原本做了最壞打算，蘇家人從2020立委選舉這一局中全退，蘇震清不會脫黨，也不會參選。

黨內人士表示，在協調過程中，原本英派主張徵召蘇震清參選，但卓榮泰堅持時間已來不及無法徵召，幾經協調後雙方各退一步，蘇震清以報備參選的方式投入選戰，總統也會幫蘇震清站台。

不過，民進黨秘書長羅文嘉表示，黨中央不予提名，任何黨員都可以參選，沒有報備的問題，也沒有違紀的問題。（編輯：謝佳珍）1081114