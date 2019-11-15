不捨蘇嘉全未列不分區 張景森讚協調強經驗豐富

（中央社記者溫貴香台北15日電）立法院長蘇嘉全未列入下屆民進黨不分區名單，行政院政務委員張景森今天表示不捨，並指蘇嘉全對民意的感受很敏銳，協調能力也強，因為行政經驗豐富，過去3年多來立法院運作順暢；如果蘇續任立法院長，應該駕輕就熟。

張景森上午在臉書發文表示，民進黨中執會昨天晚上通過不分區名單，第1名是現任不分區立委吳玉琴，前行政院長游錫堃列安全名單第7名；原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。

他說，民進黨昨天決定了不分區（立委）名單，個人是感覺人選還好，他並鼓勵臉友能把政黨票投給民進黨 。

「但比較難解的是沒有出現的名字。比較不捨的是蘇嘉全院長」張景森說，蘇嘉全在立法院長做得相當不錯，他了解各行各業困難所在，對民意的感受很敏銳，協調能力也很強，因為行政經驗豐富，所以過去三年多來立法院運作順暢。

他表示，如果蘇嘉全續任立法院長，應該駕輕就熟。不知道是什麼原因，或許是家族引發的爭議讓他心力疲憊，他竟不願意續任不分區，這是令人感到不捨的。

張景森表示，另外還有三位不分區立委林靜儀、陳曼麗和余宛如，各有專業和理念，都是表現相當優秀的立委，比現在提名的名單並不遜色，不知道把她們換下來理由是什麼，如果是打算將來讓她們進入政府做事，「那我就可以接受！如果不是，我就不知道黨在搞什麼飛機了」。（編輯：黃國倫）1081115