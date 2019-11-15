總統：民進黨一定要保護台灣顧主權

（中央社記者張榮祥台南15日電）總統蔡英文今天下午在台南輔選時向支持者表示，台灣對民進黨而言是最重要的，民進黨一定要保護台灣、顧主權，讓經濟更好，大家更有錢。

蔡總統今天下午輔選尋求連任的台南市第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里）民進黨立委王定宇，一連走訪祭拜5間廟宇，祈求國家平安，選舉順利。

蔡總統稱許王定宇是民進黨的戰將，長期駐守在立法院外交及國防委員會，政府重要的國防預算都要靠王定宇，而王定宇的溝通協調技巧也很好。

蔡總統同時指出，民進黨平時看法意見有不同的時候，但民進黨就是這樣，只要討論整合有共識，一定會團結，台灣對民進黨而言是最重要的，民進黨一定要保護台灣，讓台灣進步，讓下一代有希望。

蔡總統表示，民進黨要為台灣打贏這一仗，這才是負責任的政黨，民進黨團結是為台灣及子孫，顧主權，讓經濟更好，大家更有錢，照顧好長輩和小孩，這是政黨的責任，也是政府應該做的事。

蔡總統說，台灣這幾年來基礎已打好了，現在要全力建設及發展經濟，台商返台投資接近新台幣7000億元，台積電在南科要投資1兆元，連Google也要在台南投資200多億元。

蔡總統表示，如今台南發展的不錯，南科又擴大了，成為台灣技術含量最高、最先進的科學園區，歸仁區沙崙也有綠能科學城，下一個世代最重要的技術開發和生產都在台南。（編輯：謝雅竹）1081115