藍不分區今定案 吳敦義：既要好總統也要好立院長

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨今天召開中央委員會議，對不分區立委行使同意權。名列第14名的國民黨主席吳敦義在政見發表時表示，他的黨政議會歷練完整，應用一生的訓練為黨奮鬥，台灣既需要好的總統，也需要好的立法院長。

國民黨昨天召開臨時中常會，對不分區立委名單進行微調，吳敦義從10名退至14名，較具爭議的前立委邱毅則退出名單中，由前陸委會副主委張顯耀代替進榜、列17名。退將吳斯懷則保留列第4，前總統府發言人陳以信則擠入安全名單、列10名，但親韓國瑜的台南市黨部主委謝龍介卻越排越後面，改列15名。

黨內人士解讀，由於吳敦義已經退至安全名單邊緣，中央委員多數較能接受，採開放投票的態度，但外傳反吳派對葉毓蘭、吳斯懷、前立委鄭麗文、陳以信、世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜、張顯耀、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委范成連等8人仍有意見，預計將投下不同意票。

對於是否擔心部分名單被反對，吳敦義在中全會開始前受訪時並未正面回應，他說，不分區立委終究是僧多粥少，還是有很多遺珠之憾，但還是希望每一位愛黨、愛國的人，不管有沒有進入立法院或在任何其他崗位都可以為國家做事。

這一次中全會也特別安排不分區立委被提名人進行1分鐘的政見說明，吳敦義說，他站在這裡充滿感恩的心，他25歲當選議員，到行政院長、副總統，其中經過南投縣長、高雄市長、立委等，黨政議會歷練完整，他應該用他這一生充實的訓練，為國民黨奮鬥。

吳敦義說，不只是要讓國民黨總統參選人韓國瑜當選總統、立委60席，更要從國民黨產生出最有經驗、能力的立法院長，支持韓國瑜施政，把不公義的法律廢掉，台灣既需要好的總統，也要好的立法院長。

吳敦義以黨主席身份在中全會上致詞時表示，這次提名經過嚴謹程序，在具有公信力的審核小組、委員會廣泛討論、核查下，排列出能夠讓社會眼睛一亮的不分區立委名單，相信中華民國所有鄉親父老都肯定國民黨這次所提名的名單。

吳敦義說，不分區立委名單考量社會對國民黨的期待，但也要考量政治現實，兼具代表性、功能性，無論教育、公衛醫療、新住民、科技、青年、財經、社福、軍公教以及海外僑胞等，都有納入不分區名單中。

吳敦義表示，希望有更多專業領域的優秀人才進入立院，才能在預算、法律等各項政策層面提供建言，鞭策政府提出更貼近民意的法案，而立院也需要政治傳承與協調，所以他們規劃政治組代表，希望藉由資深委員的經驗讓國會運作更有效能，議題攻防更有戰鬥力。

吳敦義強調，盼大家同心協力能讓國民黨總統參選人韓國瑜明年高票當選、立委過半。（編輯：紀淑芳）1081116